全台最美圖書館冷氣機外露 議員嘆美感打折
有全台最美圖書館之稱的桃園市立圖書館總館，今年9月隨電影院棟商場開幕全面啟用，但民眾發現電影院棟有冷氣室外機外露，不僅破壞建築整體美感，拍照也顯突兀；館方表示，有注意到此問題，明天將邀委外廠商討論，最快下周進行改善。
國民黨桃園市議員楊朝偉表示，總圖花費不少經費興建，圖書館棟去年啟用，但電影館棟因使用執照核定延後，幾經波折，今年9月才正式開幕。總圖號稱全台最美圖書館，也有不少遊客特地到此拍照打卡，但民眾發現冷氣室外機外露，十分違和，拍照還要刻意遮蔽，略顯美中不足，應該改善。
圖書館長施照輝表示，圖書館建築設計均有保留擺放空調與室外機位置，設置空間已經飽和，然有些室內空間因裝潢設計問題，空調吹送不進去，進駐業者為確保顧客在店內消費有舒適環境，提出增設室外機的需求，可能前陣子開幕忙，來不及做美化，近日營運趨於穩定，館方將與業者溝通。
施照輝說，室外機擺放地點位於建築其中一角，該處緊鄰熱鬧街道，確實稍嫌有礙觀瞻，目前考慮比照其他室外機設置模式，加裝柵欄遮瑕，再以綠美化方式調和，讓設備不會突兀到破壞美感。
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