全台最美圖書館冷氣機外露 議員嘆美感打折

有全台最美圖書館之稱的桃園市立圖書館總館，今年9月隨電影院棟商場開幕全面啟用，但民眾發現電影院棟有冷氣室外機外露，不僅破壞建築整體美感，拍照也顯突兀；館方表示，有注意到此問題，明天將邀委外廠商討論，最快下周進行改善。

國民黨桃園市議員楊朝偉表示，總圖花費不少經費興建，圖書館棟去年啟用，但電影館棟因使用執照核定延後，幾經波折，今年9月才正式開幕。總圖號稱全台最美圖書館，也有不少遊客特地到此拍照打卡，但民眾發現冷氣室外機外露，十分違和，拍照還要刻意遮蔽，略顯美中不足，應該改善。

圖書館長施照輝表示，圖書館建築設計均有保留擺放空調與室外機位置，設置空間已經飽和，然有些室內空間因裝潢設計問題，空調吹送不進去，進駐業者為確保顧客在店內消費有舒適環境，提出增設室外機的需求，可能前陣子開幕忙，來不及做美化，近日營運趨於穩定，館方將與業者溝通。