12強賽總教練曾豪駒與投手王志煊 獲竹縣表揚頒30萬元獎勵金
台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，總教練曾豪駒與投手王志煊今天接受新竹縣長楊文科表揚並各獲頒獎勵金新台幣30萬元，楊文科說，將繼續支持棒球運動，培育更多人才。
新竹縣政府教育局今天表揚設籍竹縣的王志煊與曾豪駒，並邀請上舘國小棒球隊成員參與，楊文科說，王志煊是竹東鎮上舘國小出身的棒球投手，經努力而站上國際賽事，此次更贏得佳績，是竹縣之光。
王志煊致詞說，在投手丘上，背後有隊友一起守護，只要專注把球投入捕手的手套，而棒球也是「需要適應失敗」的運動，堅持信念、逐步克服。
他說，經此次比賽能看到民眾共為台灣加油，也希望帶動各界投入資源培育更多人才，而學生不只是讀書，在對於棒球等運動，也能用時間與努力，站上世界舞台。
曾豪駒致詞表示，此次賽事成績非最終目標，而是起點，也盼能獲得民眾與政府對棒球關注，並延伸投入基層棒球等培育，讓台灣有更多棒球人才。
對於王志煊表現，曾豪駒會後接受媒體訪問說，王志煊投入很多努力，也在整體的投技上都持續提升，而面對狀況時，能承接壓力調適，是值得信賴的投手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言