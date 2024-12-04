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12強賽總教練曾豪駒與投手王志煊 獲竹縣表揚頒30萬元獎勵金

中央社／ 新竹縣4日電
總教練曾豪駒（第二排右6）、投手王志煊（二排右8）與縣長楊文科（二排右7）及上舘國小棒球隊小球員一同合影。聯合報系記者巫鴻瑋／攝影
總教練曾豪駒（第二排右6）、投手王志煊（二排右8）與縣長楊文科（二排右7）及上舘國小棒球隊小球員一同合影。聯合報系記者巫鴻瑋／攝影

台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，總教練曾豪駒與投手王志煊今天接受新竹縣長楊文科表揚並各獲頒獎勵金新台幣30萬元，楊文科說，將繼續支持棒球運動，培育更多人才。

新竹縣政府教育局今天表揚設籍竹縣的王志煊與曾豪駒，並邀請上舘國小棒球隊成員參與，楊文科說，王志煊是竹東鎮上舘國小出身的棒球投手，經努力而站上國際賽事，此次更贏得佳績，是竹縣之光。

王志煊致詞說，在投手丘上，背後有隊友一起守護，只要專注把球投入捕手的手套，而棒球也是「需要適應失敗」的運動，堅持信念、逐步克服。

他說，經此次比賽能看到民眾共為台灣加油，也希望帶動各界投入資源培育更多人才，而學生不只是讀書，在對於棒球等運動，也能用時間與努力，站上世界舞台。

曾豪駒致詞表示，此次賽事成績非最終目標，而是起點，也盼能獲得民眾與政府對棒球關注，並延伸投入基層棒球等培育，讓台灣有更多棒球人才。

對於王志煊表現，曾豪駒會後接受媒體訪問說，王志煊投入很多努力，也在整體的投技上都持續提升，而面對狀況時，能承接壓力調適，是值得信賴的投手。

新竹 曾豪駒 楊文科 王志煊 運動

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