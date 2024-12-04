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冬日咖啡館12/14登場 表揚志工並分享緬甸華文推廣辛酸

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市青年局將於12月14日下午1時，於元智大學7館舉辦青年志工嘉年華暨獎勵表揚，活動以「冬日咖啡館」為主題，感謝青年志工無私奉獻。圖／桃園市青年提供
桃園市青年局將於12月14日下午1時，於元智大學7館舉辦青年志工嘉年華暨獎勵表揚，活動以「冬日咖啡館」為主題，感謝青年志工無私奉獻。圖／桃園市青年提供

桃園青年局將於12月14日下午1時，於元智大學7館舉辦青年志工嘉年華暨獎勵表揚，活動以「冬日咖啡館」為主題，感謝青年志工無私奉獻。當天邀請華育國際文教協會秘書長林語珊分享在緬甸推動華語文教育的國際志工服務經驗，讓與會者更加認識青年志工在國際舞台上的貢獻與影響。

「冬日咖啡館」匯聚各領域的青年志工與服務單位，象徵志工精神的多樣性與持續傳遞的希望，活動當日將表揚桃青志工隊優良志工、績優志願服務運用單位、第7屆桃園時代青年行動家及國際志工短影片競賽獲選團隊，並舉辦成果展示、短講分享與互動摸彩，邀請民眾一同感受青年志工熱情服務的溫暖故事。

現場設有志願服務單位成果展示攤位，參與民眾可透過互動了解推動志工服務的點滴心路，完成指定任務還可獲得抽獎券，有機會贏得精美好禮。

青年局說，也將邀請華育國際文教協會秘書長林語珊分享在緬甸推動華語文教育的國際志工服務經驗，讓與會者更加認識青年志工在國際舞台上的貢獻與影響；同時邀請元智大學熱舞社及桃園星人秀參賽者帶來充滿活力的精彩表演，透過交流茶會讓參與者與志工面對面互動，體驗青年志工的豐沛能量與無限可能。

青年局長侯佳齡表示，希望透過此次活動激勵更多青年投身志願服務行列，將感動化為行動，共同為社會注入溫暖與希望。

青年局將持續推動多元的青年志願服務計畫，打造更多讓青年參與社會的機會，深化志願服務精神在桃園的實踐與傳承。更多活動詳情請上青年局官網、臉書粉絲專頁或「桃青參一咖」臉書粉絲專頁查詢。

桃園市青年局將於12月14日下午1時，於元智大學7館舉辦青年志工嘉年華暨獎勵表揚，活動以「冬日咖啡館」為主題，感謝青年志工無私奉獻。圖／桃園市青年提供
桃園市青年局將於12月14日下午1時，於元智大學7館舉辦青年志工嘉年華暨獎勵表揚，活動以「冬日咖啡館」為主題，感謝青年志工無私奉獻。圖／桃園市青年提供
桃園市青年局將於12月14日下午1時，於元智大學7館舉辦青年志工嘉年華暨獎勵表揚，活動以「冬日咖啡館」為主題，感謝青年志工無私奉獻。圖／桃園市青年提供
桃園市青年局將於12月14日下午1時，於元智大學7館舉辦青年志工嘉年華暨獎勵表揚，活動以「冬日咖啡館」為主題，感謝青年志工無私奉獻。圖／桃園市青年提供

元智大學 桃園 青年

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