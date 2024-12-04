苗栗縣政府大陸參訪6天5夜交流 鍾東錦：創造雙贏

苗栗縣政府大陸參訪今天結束行程，縣長鍾東錦希望藉兩岸雙向交流的機會，汲取大陸成功的經驗作為推動苗栗縣政建設的參考，早日脫胎換骨，同時也把苗栗推介到大陸，創造雙贏。

鍾東錦率團6天5夜參訪行程，涵蓋農漁、工商、工務、藝文、青創、宗教、觀光、永續能源及智慧城市等多元領域，昨天參訪江蘇省最大的銀杏湖生態主題遊樂園區，占地15平方公里，台商企業家林銘田斥資3億美元打造，規畫湖泊、城堡、劇場、遊樂設施及高爾夫球場等。台商企業家林銘田斥資3億美元

銀杏湖景區有高密度的植被和多樣化的植物，隨著季節變化會帶來不一樣的體驗，縣府農業處、文化觀光局相關主管，則著眼在景區的水土保持、生態保育、園藝管理及觀光行銷等，希望汲取經營成功的經驗，作為苗栗縣在觀光產業及休閒農業的參考。

林銘田23年前即在江蘇投資，是首批西進台商之一，身兼南京投資企業協會會長身分，也是鍾東錦舊識，此行除敘舊外，進一步了解台商在大陸投資經營的現況，也希望把苗栗縣具備水電豐沛、人力充足及用地取得容易等優勢，向台商招手歡迎到苗栗投資設廠。

參訪團昨天下午拜會南京台灣青年創業學院，觀摩學院輔導台灣青年創業的策略與作法。青創學院2017年間掛牌成立，隔年即成為海峽兩岸青年就業創業示範點，扮演秉承架設兩岸青年就業及創業的平台，縣府勞工及青年發展處觀摩的重點，在於基地提供的服務平台、功能、資源整合及離岸孵化等策略，希望在青年政策持續精進，吸引更多青年返鄉。

晚間參訪科舉主題博物館，在專業導覽下重現歷史，理解古代讀書人應考全國公開考試的艱苦，以及1300年的科舉制度淵源，在世界各國舉足輕重的影響力。

參訪團今天上午到南京市牛首山參觀佛頂宮，南京市政府斥資40億人民幣建造，座落在南京牛首山遺址公園，總建築面積約13.6萬平方公尺，蓋在廢棄的礦坑上，地下40公尺處供奉著世界唯一的釋迦牟尼佛頂骨舍利，不僅是佛教聖地，並帶動觀光人潮，宗教信仰與觀光發展相得益彰，也值得參考。