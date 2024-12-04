桃園復興羅浮里長補選4候選人號次出爐 桃檢宣導反賄選

桃市復興區羅浮里王姓老里長猝逝，桃園市選委會今進行里長缺額補選候選人號次抽籤作業，桃園地檢署主任觀護人黃志忠率團到場進行反賄選、打詐、反毒宣導，展現桃檢柔性司法預防犯罪的一面，邀4名候選人守護全桃唯一原住民自治區乾淨選風。

羅浮里73歲老里長王國治於2022年公職人員選舉中，與對手廖國達以104票之差勝出，當選連任，今年中王里長過世，桃園市選委會上個月公告「桃園市復興區羅浮里第3屆里長缺額補選」訊息，包括前次參選失利的廖國達等4名候選人登記，市選委會今天上午在復興區公所進行缺額補選候選人姓名號次的抽籤作業，結果出爐分別是1號廖國達、2號李進福、3號陳智遠及4號柳自鴻，將於本月14日在羅浮市民活動中心進行投開票。

桃檢主任觀護人黃志忠率觀護人室團隊到場宣導反賄選，針對常見賄選行為及虛設戶籍妨害投票等態樣進行說明，也表達對於檢舉人的保護措施及檢舉里長賄選獎金有50萬元，告知桃檢設有查察賄選官方Line、行動檢舉專線0937-728793、檢舉傳真專線03-2160926，以及全國統一檢舉賄選專線0800-024-099 撥通後按4，鼓勵選民可以將檢舉情資直接提供給檢察官，方便迅速且絕對保密。

黃志忠提及，近期被濫用的新興毒品「依托咪酯」（俗稱神奇菸彈或喪屍菸彈）已由三級改為二級毒品，無論是製造、運輸、販賣喪屍菸彈者最高可處無期徒刑、持有者可處2年以下有期徒刑或新台幣20萬元以下罰金、施用者則處3年以下有期徒刑，也是宣導重點。

他最後提醒，地檢署於偵辦或執行案件，不會以電話或簡訊方式要求民眾提款、匯款或交付存摺、提款卡，如遇疑問或發現可疑情況，應立即撥打反