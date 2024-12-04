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7萬噸農業廢棄物去化 苗栗縣府規畫BOT回收再利用解套

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣一年約產生430公噸廢棄農膜，去化問題傷腦筋。本報資料照片
苗栗縣一年約產生430公噸廢棄農膜，去化問題傷腦筋。本報資料照片

苗栗縣一年約產生430公噸廢棄農膜，7萬噸果樹枝葉、稻稈等農業剩餘資源，衍生亂丟及露天燃燒問題，縣府規畫BOT設立農業剩餘資源循環中心，破碎農膜及燃料棒再利用，解決去化問題。

苗栗縣農業剩餘資源循環中心BOT案，有一家廠商申請，縣府審查通過可行性評估，預定地點在苗栗市、後龍鎮交界，苗29線樹木銀行旁的縣有一般農業區農牧用地1.44公頃，12月6日下午1點在苗栗市文聖里社區活動中心、12月9日下午2點在後龍鎮龍坑里社區活動中心辦理公聽會。

縣府指出，如果推動順利，預計明年3月完成與民間機構簽約，第1期興建廠房及設置處理廢棄農膜產線設備，明年底營轉，第2期建置處理果樹枝葉及稻稈等農業剩餘資源等設備，2027年底完成，廢棄農膜由鄉鎮市公所收集後，運送到資源循環中心，農業剩餘資源由農民自行載運到中心，初步規畫不收費，不過，還是要等到BOT簽約後確認。

農膜主要使用在栽種草莓、西瓜等作物，全縣一年產生約430公噸廢棄農膜，其中，大湖鄉為最大宗，一年有300噸，去化及違法堆置等問題，鄉長黃惠琴年年都要傷腦筋，目前免費交運廠商處理，如果將來要收費，恐怕引發怨言，因此向縣府反映希望解決。

而果樹修剪下來枝葉，及稻稈等，又有露天燃燒，造成空氣汙染等問題，縣府一併規畫BOT設立農業剩餘資源循環中心，進行廢棄農膜破碎、清洗、乾燥後包裝出貨，提供塑膠廠商再加工，清洗後的水回收再利用；農業剩餘資源破碎後擠壓造粒，製成燃料棒出售。

苗栗縣規畫在在苗栗市、後龍鎮交界，苗29線樹木銀行旁的縣有地設立農業剩餘資源循環中心BOT營運。記者范榮達／攝影
苗栗縣規畫在在苗栗市、後龍鎮交界，苗29線樹木銀行旁的縣有地設立農業剩餘資源循環中心BOT營運。記者范榮達／攝影

BOT 樹枝 苗栗市

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