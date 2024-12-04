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桃國際機場噪音防制區內4高中提案參與式預算 霸凌議題入選

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
機場回饋金參與式預算票選提案，投票率超過70%。圖／環保局提供
機場回饋金參與式預算票選提案，投票率超過70%。圖／環保局提供

桃園環保局全國首創，用桃園國際機場回饋金，推動航空噪音防制區內大園國際高中等4所學生及教職員執行參與式預算，近月來透過議題說明會、提案工作坊及公開展覽，今天公布各校學生及教職員票選出10件最佳提案，杜絕校園霸凌、毒品和毛小孩議題都入選。

環保局表示，參與式預算不僅藉由公民審議及溝通協調方式，將政府公共資源做有效合理分配，同時也讓青年學子的聲音引入平台。在討論過程中也發現高中青年朋友看待社會議題有其獨特性，對於相關提案也相當有創意，希望在執行參與式預算討論過程中能在每一位學子心中播下一顆小小種子，讓青年朋友能更關心在地與社會議題，往後也能更積極參與公共事務。

這次票選共2710人投票，投票率71%，完成投票師生有機會抽獎獲得平板電腦，後續將交由市府各權責機關執行。4所高中獲選10件提案分別為「無毒青春園舞曲」、「音桃季-桃園市高中大學音樂聯展」、「蔚藍園餅圖」、「2025毒你不敢來，宣導演唱會」、「浪浪也想要個家，別讓牠繼續流浪公益活動」、「杜絕霸凌-創造友善校園宣導活動」、「領養毛小孩，天天樂開懷」、「創造安全，健康寧靜校園」、「訊息可以已讀不回，但吸毒一去不回」及「校園專業提升計畫」。

獲選的提案各有特色，「無毒青春園舞曲」以演唱會推廣反毒，不僅邀請藝人參與演出，還結合戲劇社團呈現小短劇，並透過網路小遊戲吸引更多人參與其中；「蔚藍園餅圖」將學校原有的園遊會活動與弱勢團體合作，舉辦義賣活動，並將義賣所得捐贈給流浪動物基金會，展現公益精神，「2025毒你不敢來，宣導演唱會」以短期展覽、話劇表演及文學比賽等多元形式訴求防制毒品及反霸凌，展現創意與社會責任感。

環保局為鼓勵學生與教職員積極參與，完成投票者可參加抽獎，各校投票率高於70%還額外加碼Apple iPad平板電腦獎項，抽獎結果後續將公布於桃園市環保局噪音專屬網站。

桃園國際機場回饋金首次納入噪音防制區4高中執行參與式預算提案，在國內也是創舉。圖／環保局提供
桃園國際機場回饋金首次納入噪音防制區4高中執行參與式預算提案，在國內也是創舉。圖／環保局提供

投票率 桃園 環保局

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