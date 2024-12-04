快訊

專訪／一餐只吃8顆蘋果！奧運國手黃筱雯透露控制體重魔鬼菜單

聽新聞
0:00 / 0:00

中原大學替桃園航空城留記憶 邀日漫畫家發表黑貓中隊史「UFO飛行士」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
中原大學聯合桃園市文化局舉辦「2024航空城文史調查駐地工作站成果展」，展覽以3年來在航空城場域內的深耕成果為主軸，聚焦於文化保存、地方特色與永續發展。圖／中原大學提供
中原大學聯合桃園市文化局舉辦「2024航空城文史調查駐地工作站成果展」，展覽以3年來在航空城場域內的深耕成果為主軸，聚焦於文化保存、地方特色與永續發展。圖／中原大學提供

中原大學聯合桃園市文化局舉辦「2024航空城文史調查駐地工作站成果展」，展覽以3年來在航空城場域內的深耕成果為主軸，聚焦於文化保存、地方特色與永續發展。本次展覽的亮點之一是邀金漫獎得主、日本知名漫畫家NOBI璋舉行以黑貓中隊空軍史「UFO飛行士」新書發表會。

「在與時間競逐的歷史現場，我們努力留下故事中真實的情景。」展覽吸引近百位文史愛好者參與，共同見證航空城的歷史與當代創意的交織。不僅呈現中原大學USR計畫、駐地工作站、尖山考古館及文化局等4大團隊的歷年成果。展區還介紹了大園區菓林國小、大園國小及竹圍國小的特色課程與學生成果，以及大海社區發展協會的DIY相框創作，展現地方教育與社區資源的深度連結。

「靜態成果展」以影像記錄寒暑期營隊及各項文化保溫活動，帶領民眾走入即將被拆遷的社區，感受這片土地的故事與變遷。另中原大學USR團隊今年5月更發起「大海憶生展」，以影像喚起人們對大海社區與航空城發展的記憶。

中原大學永續治理辦公室表示，本次展覽的亮點之一是邀金漫獎得主、日本知名漫畫家NOBI璋舉行「UFO飛行士」新書發表會。這部作品以「黑貓中隊空軍史」為主題，結合1960年代台海局勢與神祕科幻元素，透過主角陳華生的故事，帶領讀者探索台灣空軍史上最神秘的一頁。NOBI璋在活動中分享創作歷程，並期許未來能促成更多跨領域的合作與創意發展，為歷史與藝術的融合注入嶄新的生機。

此外，DIY燈籠彩繪課程則為活動增添了趣味性，現場創作的作品將於2025年桃園燈會駐地工作站衛星展區展出，延續文化創意的熱度。

中原大學聯合桃園市文化局舉辦「2024航空城文史調查駐地工作站成果展」，展覽以3年來在航空城場域內的深耕成果為主軸，聚焦於文化保存、地方特色與永續發展。圖／中原大學提供
中原大學聯合桃園市文化局舉辦「2024航空城文史調查駐地工作站成果展」，展覽以3年來在航空城場域內的深耕成果為主軸，聚焦於文化保存、地方特色與永續發展。圖／中原大學提供
中原大學聯合桃園市文化局舉辦「2024航空城文史調查駐地工作站成果展」，展覽以3年來在航空城場域內的深耕成果為主軸，聚焦於文化保存、地方特色與永續發展。圖／中原大學提供
中原大學聯合桃園市文化局舉辦「2024航空城文史調查駐地工作站成果展」，展覽以3年來在航空城場域內的深耕成果為主軸，聚焦於文化保存、地方特色與永續發展。圖／中原大學提供

中原大學 航空城

延伸閱讀

媽祖說可以！日紳士繪師欲來台辦個展 媽祖廟「擲聖筊」喜獲批准

桃園航空城拆遷戶陸續重建家園 進度不一衍生糾紛

中原大學與NVIDIA合作量子計算 加速太陽能預測

如來神掌抄襲倚天屠龍記？一張舊報紙揭港台武俠史懸案

相關新聞

桃園復興羅浮里長補選4候選人號次出爐 桃檢宣導反賄選

桃市復興區羅浮里王姓老里長猝逝，桃園市選委會今進行里長缺額補選候選人號次抽籤作業，桃園地檢署主任觀護人黃志忠率團到場進行...

7萬噸農業廢棄物去化 苗栗縣府規畫BOT回收再利用解套

苗栗縣一年約產生430公噸廢棄農膜，7萬噸果樹枝葉、稻稈等農業剩餘資源，衍生亂丟及露天燃燒問題，縣府規畫BOT設立農業剩...

桃國際機場噪音防制區內4高中提案參與式預算 霸凌議題入選

桃園市環保局全國首創，用桃園國際機場回饋金，推動航空噪音防制區內大園國際高中等4所學生及教職員執行參與式預算，近月來透過...

中原大學替桃園航空城留記憶 邀日漫畫家發表黑貓中隊史「UFO飛行士」

中原大學聯合桃園市文化局舉辦「2024航空城文史調查駐地工作站成果展」，展覽以3年來在航空城場域內的深耕成果為主軸，聚焦...

苗栗推廣客庄廚藝小旅行新體驗 行銷在地觀光文化

苗栗縣政府為推廣苗栗特色旅遊，向客家委員會爭取50萬元辦理「品道地•學好味」廚藝體驗推廣計畫，盼透過美食體驗與遊程串聯，...

桃園大溪削平三元一街人行道惹議 本月完工看法兩極

桃園市大溪區進出最重要替代道路三元一街，因路幅小、車多彎道會車危險，市政府在地方民意要求下，進行三元一街部分路段調降人行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。