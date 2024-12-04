中原大學替桃園航空城留記憶 邀日漫畫家發表黑貓中隊史「UFO飛行士」

中原大學聯合桃園市文化局舉辦「2024航空城文史調查駐地工作站成果展」，展覽以3年來在航空城場域內的深耕成果為主軸，聚焦於文化保存、地方特色與永續發展。本次展覽的亮點之一是邀金漫獎得主、日本知名漫畫家NOBI璋舉行以黑貓中隊空軍史「UFO飛行士」新書發表會。

「在與時間競逐的歷史現場，我們努力留下故事中真實的情景。」展覽吸引近百位文史愛好者參與，共同見證航空城的歷史與當代創意的交織。不僅呈現中原大學USR計畫、駐地工作站、尖山考古館及文化局等4大團隊的歷年成果。展區還介紹了大園區菓林國小、大園國小及竹圍國小的特色課程與學生成果，以及大海社區發展協會的DIY相框創作，展現地方教育與社區資源的深度連結。

「靜態成果展」以影像記錄寒暑期營隊及各項文化保溫活動，帶領民眾走入即將被拆遷的社區，感受這片土地的故事與變遷。另中原大學USR團隊今年5月更發起「大海憶生展」，以影像喚起人們對大海社區與航空城發展的記憶。

中原大學永續治理辦公室表示，本次展覽的亮點之一是邀金漫獎得主、日本知名漫畫家NOBI璋舉行「UFO飛行士」新書發表會。這部作品以「黑貓中隊空軍史」為主題，結合1960年代台海局勢與神祕科幻元素，透過主角陳華生的故事，帶領讀者探索台灣空軍史上最神秘的一頁。NOBI璋在活動中分享創作歷程，並期許未來能促成更多跨領域的合作與創意發展，為歷史與藝術的融合注入嶄新的生機。