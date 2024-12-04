苗栗推廣客庄廚藝小旅行新體驗 行銷在地觀光文化

苗栗縣政府為推廣苗栗特色旅遊，向客家委員會爭取50萬元辦理「品道地•學好味」廚藝體驗推廣計畫，盼透過美食體驗與遊程串聯，開設系列廚藝課程，輔導縣內19家業者共同推出12條在地廚藝遊程，加值苗栗客庄的觀光吸引力。

縣府文觀局指出，參與這項廚藝體驗計畫的19家業者，包含卓蘭鎮自然圈農場；三義鄉貝岩居農場、蒸烹派客家美食、神雕邨複合式茶棧；銅鑼鄉栗丘民宿、蒸烹饌客家美食料理；大湖鄉水頭人家、返青富民；公館鄉茅鄉亭、福村養生農場；苗栗市嘉盛社區老蒔味商行、首波里和風洋食餐酒館；頭份市苗栗傳統聚落文化協會、河背庄農園、苗栗縣福康油料作物生產合作社以及通霄鎮飛牛牧場、竹湘精緻農坊等。

為了行銷苗栗廚藝體驗活動，今年度與輔導業者透過社群平台宣傳、廚藝體驗網路節目以及廚藝好味市集，吸引全國各地民眾來訪。並與公館茅鄉亭共同推出「遊貓裏玩廚藝」廚藝體驗小旅行，邀集媒體部落客來踩線體驗，深入在地傳統老牌公館市場，自了解食材來源、採買到烹煮，化身台版「黑白」廚師，製作道地客家美食，體驗在地人文風光，讓更多人認識並愛上苗栗的豐富文化。