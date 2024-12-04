快訊

尹錫悅的6小時政治鬧劇：3天內可能被彈劾和叛國罪？

專訪／一餐只吃8顆蘋果！奧運國手黃筱雯透露控制體重魔鬼菜單

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗推廣客庄廚藝小旅行新體驗 行銷在地觀光文化

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗縣府文觀局也邀集媒體部落客來踩線品嘗道地客家美食，體驗在地人文風光，讓更多人認識並愛上苗栗的豐富文化。圖／苗栗縣政府提供
苗縣府文觀局也邀集媒體部落客來踩線品嘗道地客家美食，體驗在地人文風光，讓更多人認識並愛上苗栗的豐富文化。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府為推廣苗栗特色旅遊，向客家委員會爭取50萬元辦理「品道地•學好味」廚藝體驗推廣計畫，盼透過美食體驗與遊程串聯，開設系列廚藝課程，輔導縣內19家業者共同推出12條在地廚藝遊程，加值苗栗客庄的觀光吸引力。

縣府文觀局指出，參與這項廚藝體驗計畫的19家業者，包含卓蘭鎮自然圈農場；三義鄉貝岩居農場、蒸烹派客家美食、神雕邨複合式茶棧；銅鑼鄉栗丘民宿、蒸烹饌客家美食料理；大湖鄉水頭人家、返青富民；公館鄉茅鄉亭、福村養生農場；苗栗市嘉盛社區老蒔味商行、首波里和風洋食餐酒館；頭份市苗栗傳統聚落文化協會、河背庄農園、苗栗縣福康油料作物生產合作社以及通霄鎮飛牛牧場、竹湘精緻農坊等。

為了行銷苗栗廚藝體驗活動，今年度與輔導業者透過社群平台宣傳、廚藝體驗網路節目以及廚藝好味市集，吸引全國各地民眾來訪。並與公館茅鄉亭共同推出「遊貓裏玩廚藝」廚藝體驗小旅行，邀集媒體部落客來踩線體驗，深入在地傳統老牌公館市場，自了解食材來源、採買到烹煮，化身台版「黑白」廚師，製作道地客家美食，體驗在地人文風光，讓更多人認識並愛上苗栗的豐富文化。

文觀局長林彥甫表示，客家飲食文化承載著豐富的歷史與情感，透過「品道地•學好味」廚藝體驗計畫的推動，不僅是推廣地方特色，更讓更多人理解客家文化的價值，更是將這份記憶傳承下去；想了解更多苗栗廚藝體驗資訊，歡迎鎖定「苗栗陶瓷博物館」FB粉絲專頁。

苗栗縣政府辦理「品道地•學好味」廚藝體驗推廣計畫，輔導縣內19家業者共同推出12條在地廚藝遊程， 行銷在地觀光文化。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府辦理「品道地•學好味」廚藝體驗推廣計畫，輔導縣內19家業者共同推出12條在地廚藝遊程， 行銷在地觀光文化。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府辦理「品道地•學好味」廚藝體驗推廣計畫，盼透過美食體驗與遊程串聯，加值苗栗客庄的觀光吸引力。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府辦理「品道地•學好味」廚藝體驗推廣計畫，盼透過美食體驗與遊程串聯，加值苗栗客庄的觀光吸引力。圖／苗栗縣政府提供

多人 客家美食 苗栗縣

延伸閱讀

推生態永續 長春石化苗栗廠續簽保育合作備忘錄

收冬時節福菜飄香 苗栗公館鄉客家福菜嘉年華14日、15日登場

暌違23年 苗栗文獻61期苗栗客家文學專題新書發表

苗栗失聯婦人暗夜溪中載浮載沉 2警涉水救人

相關新聞

桃園復興羅浮里長補選4候選人號次出爐 桃檢宣導反賄選

桃市復興區羅浮里王姓老里長猝逝，桃園市選委會今進行里長缺額補選候選人號次抽籤作業，桃園地檢署主任觀護人黃志忠率團到場進行...

7萬噸農業廢棄物去化 苗栗縣府規畫BOT回收再利用解套

苗栗縣一年約產生430公噸廢棄農膜，7萬噸果樹枝葉、稻稈等農業剩餘資源，衍生亂丟及露天燃燒問題，縣府規畫BOT設立農業剩...

桃國際機場噪音防制區內4高中提案參與式預算 霸凌議題入選

桃園市環保局全國首創，用桃園國際機場回饋金，推動航空噪音防制區內大園國際高中等4所學生及教職員執行參與式預算，近月來透過...

中原大學替桃園航空城留記憶 邀日漫畫家發表黑貓中隊史「UFO飛行士」

中原大學聯合桃園市文化局舉辦「2024航空城文史調查駐地工作站成果展」，展覽以3年來在航空城場域內的深耕成果為主軸，聚焦...

苗栗推廣客庄廚藝小旅行新體驗 行銷在地觀光文化

苗栗縣政府為推廣苗栗特色旅遊，向客家委員會爭取50萬元辦理「品道地•學好味」廚藝體驗推廣計畫，盼透過美食體驗與遊程串聯，...

桃園大溪削平三元一街人行道惹議 本月完工看法兩極

桃園市大溪區進出最重要替代道路三元一街，因路幅小、車多彎道會車危險，市政府在地方民意要求下，進行三元一街部分路段調降人行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。