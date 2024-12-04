桃園大溪削平三元一街人行道惹議 本月完工看法兩極

桃園市大溪區進出最重要替代道路三元一街，因路幅小、車多彎道會車危險，市政府在地方民意要求下，進行三元一街部分路段調降人行道施工，最近大溪民眾向桃園市人本交通推動協會陳情，質疑調降人行道工程會帶來塞車和危險，該協會建議市府單位慎重考慮暫緩人行道打平施工。

市政府養工處表示，三元一街為大溪重要替代道路，路幅小、車流量大，之前很多地方人士和民代反映該路2處各20公尺路段轉彎半徑小、閃車不便，經會勘決定調降2路段削平人行道、畫上綠色彩鋪路面設置標線型人行道，並加裝標誌提醒，改善車輛會車及方便行人通行，目前施工過半，針對人本交通協會建議，將與交通局研究可行對策。

陳情民眾表示，三元一街是進出大溪武嶺橋、老城區最主要替代道路，很多車輛行駛經常塞車，市政府為改善該路過彎會車，調降人行道施工，與路面同高，讓車子過彎不會壓到路緣石，令人質疑市府作法，反而讓該路車輛車速過快壓到人行道，產生危險，對行人零保護。

桃園市人本交通推動協會表示，三元一街鄰近齋明寺、敬字亭等古蹟，也有御成路古道等步道，人行道高低，會讓行人步行安心，尤其長者、健行遊客，市府人行道打平工程，讓車輛在人行道會車，增加騎車、開車，造成塞車，也危及行人安全，讓交通執法及教蕩然無存，即使該路拓寬不利行人，建請市府相關單位慎重考慮該工程的必要性和安全性，暫緩人行道打平施工。