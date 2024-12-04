畜禽場化製原料運輸車查核作業 苗縣攔查22車次無違規
歲末年終，苗栗縣政府動物保護防疫所公布今年查核養畜禽場的斃死畜禽處理情形，勾稽比對367張「委託清除化製原料三聯單」，以及道路攔檢運輸車防漏密閉設施及消毒設備共22輛次，均未查獲違規樣態。
動防所表示，畜牧場、肉品市場及屠宰場於飼養畜禽及屠宰業務時均會產生之斃死畜禽，屬必須清除的一般事業廢棄物，畜牧業者應自行於場內掩埋或焚化，否則應委託代清除處理業者處理，為「畜牧法」及「廢棄物清理法」所規定，現行斃死畜禽處理以「化製再利用」方式最符合環保及經濟，也是國家主流政策。
畜牧場須與合法化製場簽訂委託處理合約，處理廢棄物的同時，也應利用網路申報廢棄物產生清除及填寫化製場用「委託清除化製原料三聯單」，今年查核縣轄養畜禽場使用化製三聯單情形共70場次，勾稽比對367張與系統連線資料建置正確性，道路攔檢查化製原料運輸車防漏密閉設施及消毒設備共22輛次，均未查獲違規樣態。
呼籲民眾如發現有疑似斃死畜禽流用的問題，可向動物保護防疫所通報或打免付費電話0800-039131向農業部動植物防疫檢疫署提出檢舉，以共同維護消費者的食品安全與健康。
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