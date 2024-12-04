「去蔣化」拆銅像屢生爭議 專家：拆除是趨勢但勿用粗暴手段

高雄市政府2007年無預警拆除位於文化中心、全台最大的蔣中正銅像，一度引起部分地方民代與社會人士反彈，甚至用哭訴、膜拜、衝撞來發洩不滿。近日中油高雄廠移除蔣中正銅像，暫放在倉庫旁空地，也讓老員工感到失落。文史專家說，拆除銅像是趨勢，但不要用粗暴的手段，對拆下來的銅像也要妥善安置，才不會再引發爭議。

高雄市政府2007年拆除高雄市立文化中心的蔣中正銅像與匾額，是當年「去蔣化」運動的重要事件之一。這座銅像曾是全台最大，象徵性極高，但拆除過程一度引起部分地方民代與社會人士反彈，最後這尊銅像被拆解成80多塊。

監察院長陳菊2007年擔任高雄市長期間，市府未經議會同意，無預警在3月13日晚間拆除中正文化中心的蔣公銅像和匾額。這尊銅像高約8公尺，工作人員耗費20小時，將銅像頭部、身體、手腳切割分段。

儘管有布幕阻擋，但過程中切割工具造成的火花仍不停噴出，最後銅像被肢解成80多塊，移至桃園大溪的兩蔣文化園區存放，目前一部分仍存放在大溪的慈湖紀念雕塑公園。

目擊拆解銅像過程的吳姓男子說，拆除銅像引起部分地方民代和社會人士的強烈反彈，第一個晚上有民眾、媒體、民代想要進入現場，因而與將近100名警察發生推擠，直到蔣中正銅像被帆布蓋起來，準備拆除時，又有議員與立委嘗試第二次衝進現場，甚至還有人爬上拒馬，氣憤相當火爆，但隔天清晨有民眾邊運動邊拍手叫好，還有人爆發零星口角。