桃園新民停車場砍掉重練 2026年興建2大樓將成新地標

鄰近桃園火車站的桃園市新民停車場使用逾40年，市府去年9月底封閉、今年中拆除，朝都市更新、鄰地整合開發。市長張善政今表示，市府決定透過公辦都更方式，興建2棟約十層樓高的大樓，其中一棟歸市府所有，另一棟由都更實施者分回，預計本月公告招商，2026年3月完成簽約、年中開工。

新民停車場位於桃園火車站前商圈，內部圖書館是許多學子的記憶，長青學苑更是一課難求，但因建物老舊有安全疑慮，去年9月封館，並於今年中拆除，暫時作為平面停車場使用，原址的圖書館分館及長青學苑也已遷出。

張善政今天在市政會議表示，桃園火車站前新民停車場因被鑑定為海砂屋，加上地處火車站前精華地段，市府決定透過公辦都更方式重建。

他指出，新民停車場重建計畫將興建2棟十餘層樓高的大樓，其中一棟歸市府所有，另一棟分配給協助都更的廠商，目前已完成初步規畫，1樓至3樓為商業空間，引進文創及在地品牌進駐；4樓恢復原有的圖書館分館及長青學苑功能，5樓以上則為辦公空間。

「這兩棟量體龐大的建築完工後，將成為桃園車站的全新地標，」張善政表示，新民停車場都更案是市府「大車站計畫」的重要指標，該計畫目標為全面更新桃園及中壢車站周邊區域，由於新民停車場位處黃金地段，對招商前景相當樂觀。

此外，鄰近的景福宮周邊人行道正進行改善工程。張善政說，市府已與當地里長溝通協調，工程進度順利，期待未來數年內，包括景福宮周邊、桃園車站及中壢車站等舊市區區域，都能以嶄新面貌重現在市民面前。