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影／竹市北區公所當機？有市民國民年金1年沒入帳 還要重申請

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市有民眾投訴指出，從今年1月開始，爸爸國民年金的3千元就沒有入帳，但媽媽卻有領到，到北區公所查詢，對方竟然說是去年電腦當機，要他重新申請。圖／取自北區公所粉絲頁
新竹市有民眾投訴指出，從今年1月開始，爸爸國民年金的3千元就沒有入帳，但媽媽卻有領到，到北區公所查詢，對方竟然說是去年電腦當機，要他重新申請。圖／取自北區公所粉絲頁

新竹市有市民投訴指出，從今年1月開始，他爸爸的國民年金的3千元就沒有入帳，他媽媽卻有領到，到北區公所查詢，對方竟然說是去年電腦當機，要他重新申請。新竹市社會處表示，原以為當事人不動產有增加，重新審核後將補發今年1月至11月安老津貼給當事人。

這位投訴人指出，他的父母因病行動不便，2人都領有國民年金安老津貼3000元，最近刷簿子發現，他爸爸國民年金的3千元就沒有入帳，媽媽的卻有領到，他到北區公所查詢，對方竟然說是去年電腦當機，要他到稅務局重新調資料再申請。

他不解，為何申請不能延續，難道是資料被毀損？且家中老人家行動不便，自己和家人也要上班，卻因為區公所電腦當機，導致他要請假奔波到稅務局和區公所重新申請資料。

他也說，等他辦完才發現區公所承辦人桌上有一疊重新申請書，質疑有更多人跟他一樣「受害」，且很多人不會去刷存簿，搞不好更多人一樣沒領到，直到現在還不知道。

新竹市社會處表示，市府發放安老津貼每年均會辦理總清查作業，民眾無須重新提出申請，由市府統一做財稅查調後，再由各區公所審查並通知結果。

社會處說明，本案當事人2024年安老津貼資格因查調資料呈現有不動產超過公告現值500萬元，且筆數較去年增加的情形，故公所今年2月16日函文通知，但當事人未於30天內的期限提出申覆。

社會處表示，昨天當事人親屬到公所了解未能領取安老津貼原因，經公所說明並至稅務局申請不動產清單後，經確認不動產筆數與以前年度比較未增加，重新審核後將補發今年1月至11月安老津貼給當事人。

國民年金 多人 新竹

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