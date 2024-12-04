桃市調查黃牛票案 僅2人在處理

演唱會黃牛票猖獗，桃園市今年收到213件檢舉，但結案不到2成，民代認為市府處理人員不足，也建議提高檢舉獎金。文化局回應，行政調查程序繁瑣，目前僅2人力，每案至少得2個月才能結案，文化部未補助專案人員，明年增編檢舉獎金，盼中央支援專案人力。

各縣市力推演唱會經濟，衍生黃牛票轉賣、牟利亂象，台北大巨蛋本周末將登場的周杰倫演唱會，爆發不少黃牛票爭議。今年多場知名韓星演唱會在桃園舉行，桃園市文化局截至11月中旬，累計收到213件黃牛票檢舉案，都是文化部確認後分配地方查處的。

桃園市文化局指出，213件黃牛票檢舉案包含IVE、邊伯賢等韓星演唱會，其中以aespa演唱會達65案最多，依文創法裁罰規定，至少可裁處原票價10倍，今年桃園市累計裁罰黃牛金額達143萬元。

不過，桃園市處理檢舉案迄今僅41件結案，多名民代質疑結案率低。議員黃敬平認為，問題就在人力不足，當務之急應增設人力及對應警方執法取締的窗口，提高歲入預算及檢舉獎金，增加誘因。議員黃瓊慧也建議，人力吃緊下，應優先加強源頭管理，向主辦業者宣導採取實名制。

文化局長邱正生坦言，市府幾乎每周都收到檢舉，但文化部未提供相關專案人員，桃市目前處理人力只有2人，由於行政調查程序繁瑣，須經售票系統、電信業者、警局查證及當事人陳述意見與補充資料提供等步驟，處理時程約長達7至21周，至少花2個多月才能結案。

依文創法規定，檢舉加價轉售黃牛的檢舉獎金依黃牛被處罰鍰的20%為額度，最高可達10萬元；檢舉以不正方式搶票觸犯刑事責任案件，檢舉獎金一律為10萬元。

文化局指出，明年度黃牛檢舉獎金預算編列已從今年度的10萬元增加至20萬元，由於行政調查程序繁瑣，也盼文化部依據各地方政府收件數量提供額外人力，減輕基層負擔。