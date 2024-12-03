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桃園青創博覽會 匯聚全國100組優秀青年創業團隊

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
Taoyuan FuturePeak桃園青創博覽會今舉行，匯聚全國100組優秀青年創業團隊，及20家頂尖創業加速器與創投基金。記者翁唯真／攝影
Taoyuan FuturePeak桃園青創博覽會今舉行，匯聚全國100組優秀青年創業團隊，及20家頂尖創業加速器與創投基金。記者翁唯真／攝影

Taoyuan FuturePeak桃園青創博覽會今舉行，匯聚全國100組優秀青年創業團隊，及20家頂尖創業加速器與創投基金。其中，來自新明青創基地的馭程科技展出全時代AI機器人保全，透過AI技術解決當代勞動力短缺問題，並可擴大應用於工業及日常生活中。

桃園市長張善政今前往中壢區桃園會展中心出席活動表示，本次博覽會由桃園市政府攜手基隆、台北、新北、新竹縣及新竹市等地方政府共同舉辦，堪稱北台灣乃至全國的創業盛事，期許本次參展的創業團隊都能在博覽會中覓得「伯樂」，也盼活動可以持續辦理，成為台灣的指標性創業博覽會。

張善政說，青年創業是地方政府與中央攜手推動的重要政策，當前創業趨勢多元，相信只要掌握趨勢、發揮創意，就能創造無限可能。本次博覽會現場展示多樣化的創業項目，涵蓋科技、文化創意、永續發展等領域，並安排媒合交流環節，期望透過活動，讓青年創業者與投資人、業界專家深入互動，協助創業者找到合適的合作夥伴與資源。

本屆桃園青創博覽會也匯集來自各地的優秀青創團隊，有青創指揮部水力淨綠能科技展出水冷式空調系統減碳數位方案，採用先進的水分子解鏈技術，解決空調冷卻水塔內新水垢的生成，除了節能減碳外，也具備減少清潔成本的優勢。此外除歷年提供的創投媒合外，今年特別新增「企業媒合」服務，邀請神達數位、新光合纖、聯新醫院及金運科技等知名企業擔任企業神秘客，至展區邀約有興趣的青創團隊更深入的合作洽談。

桃園市青年局表示，市府持續串聯各界資源，為新創團隊提供多元支持，包括設立「桃園天際線Skyline」加速器及青創資源中心，提供從創業初期到中後期的完善輔導。本次博覽會新增「企業神秘客」活動，邀請多家知名企業現場洽談，促進創業團隊與市場需求的深度對接。另將於12月啟用的「A8產業加速器基地」，將協助中後期新創團隊完成技術驗證，推動創新應用落地。

Taoyuan FuturePeak桃園青創博覽會今舉行，匯聚全國100組優秀青年創業團隊，及20家頂尖創業加速器與創投基金。記者翁唯真／攝影
Taoyuan FuturePeak桃園青創博覽會今舉行，匯聚全國100組優秀青年創業團隊，及20家頂尖創業加速器與創投基金。記者翁唯真／攝影
Taoyuan FuturePeak桃園青創博覽會今舉行，匯聚全國100組優秀青年創業團隊，及20家頂尖創業加速器與創投基金。記者翁唯真／攝影
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創業 團隊

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