竹縣明年總預算增16％達411億 主因蓋校廳舍及人事費

新竹縣114年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，今天下午經新竹縣議會順利審議通過，這次預算達到411億餘元，比往年預算還多，副縣長陳見賢感謝議長張鎮榮及所有縣議員支持，他表示，竹縣對於教育的需求經費非常龐大，不停的興建學校，縣府各局處同仁會更加努力，不會辜負議員們的期待。

陳見賢今天代表縣長楊文科出席，他表示，新竹縣因出生率高、遷入率高、所得高，預算一年比一年多，今年達到411億餘元，對新竹縣的財政來說是相當大的負擔，但為讓縣民過好日子，縣府會攜手縣議會做最大的努力，滿足所有縣民的期待。也感謝新竹縣議會的支持，讓114年的年度預算全數三讀通過。

縣府主計處指出，新竹縣114年度總預算案，歲入編列384億6544萬元；歲出衡量歲入負擔能力編列411億6035萬元，歲計差短26億9491萬元，連同債務還本58億元，合共須融資調度84億9491萬元，悉以賒借收入予以彌平。

主計處說，歲出規模較113年度增加57.22億元，預算成長16.15％；主要係增加人員調薪及晉級等人事費；竹北地政、戶政事務所聯合辦公大樓興建；文興國(高)中、自強國(高)中、湖口高中等新設校工程；社會福利及警察廳舍興建等經費。債務比率約18.01％，符合公共債務法規定的債限及預警範圍。縣府將兼顧施政需要及財政紀律，持續推動縣政。

陳見賢提到，楊縣長上任以來重視文教，新竹縣對教育的需求量非常大，不停地興建學校，因為楊縣長曾說過「孩子好，我們就會好；年輕人好，我們的國家就會好」，所以說新竹縣對於教育的需求經費非常的龐大，這也是大家共同的期待。

主計處表示，歲入按來源別分析，以補助及協助收入199億5216萬8000元，占51.87%最高，稅課收入149億1287萬8000元，占38.77%次之，營業盈餘及事業收入13億547萬元，占3.39%，居第3位，罰款及賠償收入6億8957萬6000元，占1.79%，居第4位。

歲出按政事別分析，以教育科學文化支出編列169億3042萬2000元，占41.13%，居首位；社會福利支出編列71億768萬1000元，占17.27%，居第2位；一般政務支出編列66億1739萬1000元，占16.08%，居第3位；經濟發展支出編列52億1455萬元，占12.67%，居第4位。