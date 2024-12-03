蔣萬安挺新竹縣市合併成第7都 竹縣長楊文科：樂觀其成

台北市長蔣萬安今在市政會議提到財畫法修法爭議，認為新竹縣市應該要合併，成為台灣第7個直轄市，新竹縣長楊文科聽聞後表示樂觀其成。

蔣萬安今天主持市政會議，他指出新竹縣市日間活動人口數，一定也會遠遠大於設籍人口數，以高科技產業特性所創造出來的就業人口，一定是周邊縣市日間通勤上班，人口數遠大於它的設籍人口數。新竹縣市應該要合併，成為台灣第七個直轄市，它會是全台灣的科技重鎮。

蔣萬安還說，根據財政部的統計，綜合所得稅每1年平均綜合所得新竹市、新竹縣都是全國第一跟第二名，台北市是第三名，蔣萬安說，所以新竹縣市每年加總上繳的這些稅是全國第一，台北市當然我們也是排名非常前面，所以未來如果新竹縣市合併，它所帶來科技的發展，做出的整合成果，及它可以大力爭取統籌分配稅款。

楊文科回應，合併成第七都，如對地方繁榮發展有助益，人民生活水準有提高的話，他樂觀其成。