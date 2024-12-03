桃園全齡遊玩景點再＋1 跑酷、蹦床隨便玩

桃園市政府推動一區一旗艦公園，位在中壢區面積約6公頃的光明公園鄰近學區、住宅及機捷環北站，去年6月開始改造，總工程經費約7400萬元，今年7月底完工，今舉行啟用典禮，打造全齡遊戲區，還有跑酷及彈跳床讓大家共同玩樂。

光明公園位於中壢觀光夜市旁，周邊多為住宅區，也有國小、高中等學校分布，基地緊鄰新明國小及中壢商業高級中學。公園腹地廣闊，周邊除了老街溪河濱步道外較少綠地，是中壢生活圈從中平、六和商圈過老街溪後較為完整的綠地環境。計畫範圍設有市區公車、公共自行車及機場捷運系統，周邊大眾運輸網絡設置發達。

桃園市長張善政今出席光明公園兒童遊戲場、附屬設施及整體景觀改善工程啟用典禮表示，周邊沒有腹地這麼大的公園，去年改造時擠出經費，就是要造福地方，今天順利開放啟用，提供全年齡的大小朋友遊憩，相信未來會吸引很多人來玩。加上鄰近的老街溪整建鋪步道後，也是有名必要造訪景點，民眾可以一同串聯遊玩。

桃園市工務局說，周邊1公里內公園皆為舊式遊具，落實兒童表意權，並整合新舊公園介面，於規畫設計中辦理2場兒童參與式工作坊、1次地方說明會，及提報公園適性發展審議會，統整出孩子對樹、草皮、果實、水及挑戰有高度興趣，融入設計中。