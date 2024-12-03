竹北這路段時速逾30就超速 縣府在路面塗紅色塊提醒

新竹縣政府為保證校園周邊學童通學安全，啟用「通學區」路段措施，在竹北國小周邊路段路口地面塗上醒目紅色標誌，提醒用路人時速超過30公里就超速，期望降低交通事故頻率。新竹縣長楊文科強調，新竹縣有19個國小正在改善周邊通學環境，希望能藉此真正照顧學生的通學安全。

新竹縣府表示，這次啟用的通學區路段，是針對竹北國小周邊的中華路及中央路路口、中央路及華興街路口、中正西路及華興街路口，同步增設通學區標線及行穿線，地面畫設「通學區限速30」的標示，提醒車輛駕駛人已進入或離開通學區，應當心兒童或行人，並減速慢行，以維護學生通學安全。

新竹縣長楊文科今天上午實地視察竹北國小校園周邊道路改善，目前改善措施都已完工。楊文科表示，學校周邊道路改善是許多議員在議會關心的題目，竹北國小的改善工程就是一個典範，縣府會持續致力改善學校周邊道路。

設置通學區限速獲得地方居民好評，不過新竹縣議員歐陽霆也建議，警方應在上下學時段加強取締超速、違停，才能讓通學區限速措施獲得實際作用，同時建議縣府可將通學區限速的紅色警示標誌，結合「減速平台」，以物理方式讓路過車輛強制被迫降低車速。

新竹縣府表示，竹北國小今年5月啟動校園周邊暨行車安全道路改善計畫，工程經費由內政部國土署補助、縣款合計為2433萬餘元，改善工程總長達518公尺，除在校門處的中央路雙側皆設置實體人行道外，夾在竹北國小與義民中學中間的「竹義走廊」同樣也一併辦理修繕，包含重建既有排水溝頂蓋、增加路燈改善原先陰暗廊道。