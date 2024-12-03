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蔣萬安挺新竹縣市合併成第7都 邱臣遠：尊重、審慎評估

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市代理市長邱臣遠表示，有關新竹縣市合併議題，需考慮民意、審慎評估。對於台北市長蔣萬安的看法，予以尊重。圖／聯合報系資料照
新竹市代理市長邱臣遠表示，有關新竹縣市合併議題，需考慮民意、審慎評估。對於台北市長蔣萬安的看法，予以尊重。圖／聯合報系資料照

台北市長蔣萬安今在市政會議提到財劃法修法爭議，認為新竹縣市應該要合併，成為台灣第7個直轄市。新竹市代理市長邱臣遠表示，有關新竹縣市合併議題，需考慮民意、審慎評估。對於市長蔣萬安的看法，予以尊重。

蔣萬安今市政會議提到財劃法修法爭議，認為因設籍人口數立法思維已與現實脫節，像台北市的日夜實際活動人口與實際設籍狀況有落差，新竹縣市就是很明確的例子，且綜合所得稅新竹縣市是全國第一跟第二名，認為新竹縣市應該要合併，成為台灣第7個直轄市，「它會是全台灣的科技重鎮」。

邱臣遠也表示， 新竹市為新竹科學園區所在地，戶籍人口雖僅45萬人，但經常流動人口將近60萬人，竹科從業人數也突破17萬人，去年全國科學園區營業額3.9兆元，其中新竹科學園區貢獻將近1.5兆元，對於國家的經濟發展功不可沒，但伴隨而來的交通挑戰、社會需求及都市開發等資源的匱乏。

邱臣遠強調，統籌分配稅款分配方式的修法調整，應合理考量地方的稅收貢獻，以保留部分財源給地方政府解決外部成本問題，建議將所得稅返還機制及財政努力指標納入分配項目，日前市長高虹安也已拜會過立法院表達市府立場。

停職中的新竹市長高虹安，今年6月27日率領竹市府團隊與多位跨黨派市議員，共同赴立法院拜會民眾黨團及國民黨團，盼爭取公平的財稅分配。當時高虹安指出，新竹市去年上繳國稅將近2900億元，但配回的統籌分配稅款及一般性補助款僅100億元，配回率只有3.5%，全國最低，對新竹市民非常不公平。

高虹安更指出，大新竹輕軌已納入「桃竹苗大矽谷計畫」，總建設經費預估約911.46億元，竹市需分攤約274.3億元，所需經費十分龐大，竹市基礎設施遠遠落後六都，呼籲中央正視財劃法分配公平性，合理保障財源分配，適度回饋稅收貢獻高的縣市，解決竹市長期承受竹科外溢成本，卻無充足財源完善基礎建設的困境。

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