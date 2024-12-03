暌違23年 苗栗文獻61期苗栗客家文學專題新書發表

「苗栗文獻」暌違23年，61期主題再以苗栗客家文學專題，收錄了「苗栗客家文學論壇記實」等17篇專題論文，縣府文化觀光局今天舉行新書發表會，文觀局副局長徐建男肯定是新的里程碑。

今天新書發表會在文觀局第一展覽室舉辦，現場除了專刊介紹，也陳列學者教授提供相關書籍，推廣、宣傳客語文化，苗栗文獻61期主編林錫霞表示，苗栗文獻上一次客家文學專題是2001年，暌違23年再現，透過客語專家學者梳理客語、文學脈絡，及探討客語書寫的開創和使用，到客語多元化的應用，讓更多人看見苗栗客語文學的現況與創新續命。

徐建男表示，苗栗文獻61期專題，包括音樂、詩作、散文體、戲劇、小說等，紀錄的是縣內不少先賢前輩和文人對於客語主體性的重視，藉由專書的介紹及爬梳整個客語文學的歷史進展，使客語更扎根。

文觀局指出，文學作為文化的重要載體，不僅記錄了時代的變遷，也深刻展現了客家人的生活智慧、情感世界與文化價值，除了「苗栗縣夢花文學獎」自1998年開辦以來積累豐富的文學成果，這次的苗栗文獻61期，聚焦於探討苗栗客家文學，獻給苗栗、獻給客家文化的重要禮物。