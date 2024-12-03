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繼6腳獸出沒…頭前溪左岸廁所電路遭剪斷 竹市府搶修

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市議員曾資程指出，左岸千甲出入口的廁所故障多時無人修繕，連飲水機、洗手台、照明及便斗都無法沖水使用。圖／曾資程提供
新竹市議員曾資程指出，左岸千甲出入口的廁所故障多時無人修繕，連飲水機、洗手台、照明及便斗都無法沖水使用。圖／曾資程提供

新竹市頭前溪河濱公園是民眾休憩熱點，不過市議員曾資程發現，左岸千甲出入口的廁所故障多時無人修繕，連飲水機、洗手台、照明及便斗都無法沖水使用。市府表示，設施遭人破壞，經緊急修復已於11月30日下午修復完成。

新竹市頭前溪左岸最近才被爆出3名男子在石椅上演「六腳獸」激戰，用過的保險套還黏在石椅上，多日未清除。當時曾資程就批，頭前溪左岸已經是市民大小朋友喜歡遊憩的景點，負責左岸維護的環保局，新聞敏感度稍嫌不足，媒體報導「六腳獸」事件後，還讓保險套留在現場，觀感實在不好。

曾資程近日又發現，左岸千甲出入口的廁所因為電力設備故障，飲水機、洗手台、照明及便斗都無法沖水使用，且多日都不見修繕。

曾資程認為，頭前溪左岸維護管理權責單位為環保局，除了委外廠商還有7位環保局常態編制的同仁，維護工作稍嫌不足，但相較其他地區正常，明年度市府組織編修，業務移交新單位公園設施管理中心，過渡期間只留2位同仁，預算審議時已要求環保局，新單位人員未配置前，人員暫緩歸建。

新竹市環保局表示，有關頭前溪左岸千甲出入口附近，電力與衛廁設施故障情形，環保局於接獲民眾通報後即派員前往查修，經調查為供電線路遭破壞剪斷，經緊急修復已於11月30日下午修復完成。

新竹市環保局說明，由於頭前溪左岸區域地處偏僻，設施偶有遭人破壞或因不明原因受損的情況。環保局發現後會立即通報廠商修復，同時呼籲市民共同維護公共設施，若發現故障情況請隨時通知環保局，市府將會盡速修復，使廣大市民朋友們都能共享便利設施與美好環境。

新竹市議員曾資程指出，不僅廁所故障多時無人修繕，連飲水機都無法用。圖／曾資程提供
新竹市議員曾資程指出，不僅廁所故障多時無人修繕，連飲水機都無法用。圖／曾資程提供
新竹市頭前溪左岸最近才被爆出3名男子在石椅上演「六腳獸」激戰，用過的保險套還黏在石椅上，多日未清除，當時曾資程就曾發文批評。圖／曾資程提供
新竹市頭前溪左岸最近才被爆出3名男子在石椅上演「六腳獸」激戰，用過的保險套還黏在石椅上，多日未清除，當時曾資程就曾發文批評。圖／曾資程提供

廁所 新竹 環保局 議員 飲水機

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