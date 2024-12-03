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12強賽奪冠…郭俊麟見面會 12月6日下午兩點新竹市府大禮堂登場
為慶祝新竹市選手郭俊麟於2024世界棒球12強錦標賽表現優異，獲得世界冠軍，新竹市府今說，將於12月6日下午兩點於市府大禮堂舉辦新竹之光郭俊麟英雄見面會，邀請竹市棒球小將、市民及球迷們一起熱血重溫中華隊獲勝奪冠時刻。
代理市長邱臣遠表示，為感謝郭俊麟將中華隊推向世界棒球冠軍，竹市特別頒贈獎勵金30萬元致意，郭俊麟得知後，還特別製播影片向市府及市民致謝。
教育處長林立生表示，郭俊麟為竹市西門國小栽培出身之棒球選手，國際賽資歷豐富，在本屆12強賽事中表現卓越，於關鍵晉級賽對陣澳洲時，先發主投，繳出優異的成績，助中華隊順利晉級決賽。
在對戰日本的四強賽中，第4局僅用7球完成三上三下，再次展現亮眼實力。為了讓基層小將及市民朋友一睹冠軍球員風采，市府特別安排這次英雄見面會，現場除有英雄訪問外，還有問答贈簽名球的活動，以及球迷擊拳會，讓大家一起和新竹之光同享榮耀。
教育處表示，此次見面會已有18所新竹國中小學棒球隊搶先報名，超過200名以上的棒球小將們迫不及待期待想到場聽取前輩經驗分享，期間也有很多市民、球迷好朋友電話詢問市府見面會辦理時間，希望能夠把握機會和偶像面對面接觸。
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