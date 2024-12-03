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苗縣府把關冬至應景食品抽驗12件 結果出爐

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
最新稽查及抽驗結果，均會公布在苗栗縣政府衛生局官網「食品及檢驗專區」，鄉親可查詢了解。圖／苗栗縣政府提供
最新稽查及抽驗結果，均會公布在苗栗縣政府衛生局官網「食品及檢驗專區」，鄉親可查詢了解。圖／苗栗縣政府提供

隨著時序步入冬季，民眾普遍有吃湯圓、冬令進補等習慣，湯圓及相關各式冬至應節食品紛紛出籠，苗栗縣政府衛生局近日執行「冬至應節食品專案」針對冬至應景時令食品製造及販售業加強抽驗，檢驗及稽查結果全數符合規定，合格率達100%。

衛生局指出，此次抽驗品項主要湯圓、粉圓及芋圓等冬至常見的食品，並依食品良好衛生規範（GHP）準則進行查核，抽驗店家共7家、合計12件產品，依抽樣標的屬性擇定檢驗項目，如防腐劑及著色劑等食品添加物，檢驗及稽查結果全數符合規定，最新稽查及抽驗結果，均會公布在苗栗縣政府衛生局官網「食品及檢驗專區」，鄉親可查詢了解。

局長楊文志表示，消費者在選購冬至應節食品時，應選擇信譽良好的品牌和商家，並注意查看產品標示與包裝，避免購買來源不明或無合法標示的產品。若發現疑似不合格產品，請立即向衛生相關單位反映，也呼籲食品業者應落實自主管理，遵守食品安全衛生管理法相關規定，製程中如有需要使用食品添加物，均應符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，若未依規定使用，涉違反食安法第18條規定，依法可處3萬以上、300萬以下罰鍰。

衛生局將持續關注市場上的食品安全問題，依照法令規定加強食品業稽查與抽檢，確保民眾的健康和安全，也希望透過稽查及抽驗，提升食品業者自主管理能力，共同維護良好的食安環境。

苗栗縣政府衛生局近日執行「冬至應節食品專案」針對冬至應景時令食品製造及販售業加強抽驗，檢驗及稽查結果全數符合規定，合格率達100%。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府衛生局近日執行「冬至應節食品專案」針對冬至應景時令食品製造及販售業加強抽驗，檢驗及稽查結果全數符合規定，合格率達100%。圖／苗栗縣政府提供

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