桃園114年度總預算三讀通過 張善政感謝議會給彈性

桃園市政府114年度總預算案今天完成審查，市府明年歲出原本列1711.98億元，二讀時被刪除2.5億元，但整體預算仍比去年多，刪減金額由少至多在近10年內排第4名；市長張善政表示，桃園政在建設，今年刪減幅度比去年少很多，感謝所有議員支持。

桃園市主計處指出，桃園明年歲入編列1553.89億元，多數來自課稅、補助與事業盈餘，歲出則編列1711.98億元，用於教育科學文化、社會福利與經濟發展，預計增加158.09億元債務，歲入與歲出相抵，尚不足158.09億元，預計靠賒借彌平。

桃園市議會一讀聯席審查共擱置47筆預算，金額3億又87萬餘元，其中以文化局35筆最多，農業、觀光旅遊、水務、工務、體育、青年、智慧城鄉發展委員會和婦幼局則各有1、2筆擱置，0筆刪除。

議會今進行二、三讀程序，民進黨籍議員王珮毓和李光達對擱置項目仍有意見，認為預算單位未詳實解釋說明，但未阻擋預算恢復及通過，而市府總預算經國民黨團、民進黨團及無黨聯盟3黨團協商，最後刪除2.5億元，刪除金額由市府自行調整。

張善政表示，桃園市113年度預算被刪除5億元，114年度被刪2.5億元，比去年少很多。桃園有很多工程正在推動，預算編列非常不容易，感謝議員體諒市府處境，在刪減預算方面盡量給市府彈性，也謝謝所有議員的支持。

議會表示，桃園已進入大建設時代,，軌道及航空城等重大建設持續進行中，加上人口增長帶來教育及社福經費的支出，致使歲出預算屢創新高。此次審議過程充分考量市政推動需求與財政負擔，未來將持續監督執行進度，確保市府財政規劃能充分造福市民，打造永續發展城市。