快訊

杜魯多憂「25％關稅毀掉加國經濟」 川普酸：不然來當第51州？

義大利番茄卻是中國原料？BBC調查的可疑「血番茄」產品

「電腦王阿達」涉教看盜版影視侵權遭送辦 本人吐心聲：太誇張

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園114年度總預算三讀通過 張善政感謝議會給彈性

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園明年度總預算三讀通過，市長張善政表示桃園現有許多工程推動，感謝所有議員支持並給予彈性。記者陳俊智／攝影
桃園明年度總預算三讀通過，市長張善政表示桃園現有許多工程推動，感謝所有議員支持並給予彈性。記者陳俊智／攝影

桃園市政府114年度總預算案今天完成審查，市府明年歲出原本列1711.98億元，二讀時被刪除2.5億元，但整體預算仍比去年多，刪減金額由少至多在近10年內排第4名；市長張善政表示，桃園政在建設，今年刪減幅度比去年少很多，感謝所有議員支持。

桃園市主計處指出，桃園明年歲入編列1553.89億元，多數來自課稅、補助與事業盈餘，歲出則編列1711.98億元，用於教育科學文化、社會福利與經濟發展，預計增加158.09億元債務，歲入與歲出相抵，尚不足158.09億元，預計靠賒借彌平。

桃園市議會一讀聯席審查共擱置47筆預算，金額3億又87萬餘元，其中以文化局35筆最多，農業、觀光旅遊、水務、工務、體育、青年、智慧城鄉發展委員會和婦幼局則各有1、2筆擱置，0筆刪除。

議會今進行二、三讀程序，民進黨籍議員王珮毓和李光達對擱置項目仍有意見，認為預算單位未詳實解釋說明，但未阻擋預算恢復及通過，而市府總預算經國民黨團、民進黨團及無黨聯盟3黨團協商，最後刪除2.5億元，刪除金額由市府自行調整。

張善政表示，桃園市113年度預算被刪除5億元，114年度被刪2.5億元，比去年少很多。桃園有很多工程正在推動，預算編列非常不容易，感謝議員體諒市府處境，在刪減預算方面盡量給市府彈性，也謝謝所有議員的支持。

議會表示，桃園已進入大建設時代,，軌道及航空城等重大建設持續進行中，加上人口增長帶來教育及社福經費的支出，致使歲出預算屢創新高。此次審議過程充分考量市政推動需求與財政負擔，未來將持續監督執行進度，確保市府財政規劃能充分造福市民，打造永續發展城市。

桃園明年度總預算三讀通過，市長張善政表示桃園現有許多工程推動，經費經議會3黨團協商刪除2.5億元，由市府自行調整。記者陳俊智／攝影
桃園明年度總預算三讀通過，市長張善政表示桃園現有許多工程推動，經費經議會3黨團協商刪除2.5億元，由市府自行調整。記者陳俊智／攝影

債務 張善政 桃園 議員

延伸閱讀

12強賽／逾百球迷爭睹英雄風采 張善政宣布：林昱珉也要來了

張善政宣布設棒球天使基金 助發展桃園基層棒球

撥千萬成立「棒球天使基金」 張善政親曝不直接發獎金內幕

12強賽／桃園英雄見面會地點曝光 總教練曾豪駒、4球員確定現身

相關新聞

12強賽奪冠…郭俊麟見面會 12月6日下午兩點新竹市府大禮堂登場

為慶祝新竹市選手郭俊麟於2024世界棒球12強錦標賽表現優異，獲得世界冠軍，新竹市府今說，將於12月6日下午兩點於市府大...

暌違23年 苗栗文獻61期苗栗客家文學專題新書發表

「苗栗文獻」暌違23年，61期主題再以苗栗客家文學專題，收錄了「苗栗客家文學論壇記實」等17篇專題論文，縣府文化觀光局今...

繼6腳獸出沒…頭前溪左岸廁所電路遭剪斷 竹市府搶修

新竹市頭前溪河濱公園是民眾休憩熱點，不過市議員曾資程發現，左岸千甲出入口的廁所故障多時無人修繕，連飲水機、洗手台、照明及...

苗縣府把關冬至應景食品抽驗12件 結果出爐

隨著時序步入冬季，民眾普遍有吃湯圓、冬令進補等習慣，湯圓及相關各式冬至應節食品紛紛出籠，苗栗縣政府衛生局近日執行「冬至應...

桃園114年度總預算三讀通過 張善政感謝議會給彈性

桃園市政府114年度總預算案今天完成審查，市府明年歲出原本列1711.98億元，二讀時被刪除2.5億元，但整體預算仍比去...

機捷A7重劃區發展迅速 1.5萬戶民生汙水處理情況吃緊

桃園市文青水園水資源回收中心2021年啟用，因區域發展迅速，每天4千噸汙水處理量已經滿載，情況吃緊。水務局表示，已向中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。