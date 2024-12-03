機捷A7重劃區發展迅速 1.5萬戶民生汙水處理情況吃緊

桃園市文青水園水資源回收中心2021年啟用，因區域發展迅速，每天4千噸汙水處理量已經滿載，情況吃緊。水務局表示，已向中央爭取擴廠，2期工程上個月底初驗通過，預計明年1月驗收完成，考量地方仍在發展，將持續爭取3期工程經費。

水務局指出，文青水資源回收中心1期工程每天約能處理4千噸民生汙水，主要負責機場捷運A7站重劃區的民生汙水處理，2021年1月啟用後，因地區發展迅速，當地集合住宅2022年已達1萬5千戶，汙水處理量很快就滿載，目前每天約有6千噸，已不堪負荷，因此向中央爭取擴廠，2023年4月才獲內政部核定2億元經費。

文青水資源回收中心2期規畫汙水日處理量能達5千噸，工程以統包方式進行，今年8月完工，上個月底通過初驗，辦理正驗中，水務局預計明年1月完成驗收，屆時1、2期汙水總處理量將達9千噸。

水務局表示，文青水資中心急需2期緩解汙水處理吃緊情況，但2期啟用後，預計明年每天汙水量將達7千2百噸，有再擴廠需要，因此已積極向內政部爭取預算，而擴廠的委託專案管理及監造勞務也正發包中。