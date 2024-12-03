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桃市黃牛票檢舉結案不到2成 文化局：盼中央支援人力

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市今年收到213件黃牛票檢舉，其中以韓國超人氣女團aespa演唱會相關案件最多。本報資料照片
桃市今年收到213件黃牛票檢舉，其中以韓國超人氣女團aespa演唱會相關案件最多。本報資料照片

演唱會黃牛票猖獗，桃園市今年收到213件檢舉，但結案不到2成，民代認為市府處理人員不足，也應提高檢舉獎金增加誘因。文化局回應，相關行政調查程序繁瑣，文化部卻未提供對應專案人員，明年度除增加獎金預算，也盼中央提供專案人力支援。

各縣市力推演唱會經濟，如本周末將登場的周杰倫演唱會，十多萬張門票先前一啟售就秒殺，網路上也出現不肖業者轉賣黃牛票牟利。桃市文化局統計，桃園市今年至11月中旬收到213件黃牛票檢舉，裁罰金額達143萬元，其中多數為IVE、邊伯賢等韓星演唱會，又以aespa演唱會達65案最多。

不過檢舉案目前僅41件結案，多位民代質疑結案率低，市府今年度僅編列10萬元檢舉獎金，誘因也不足。

文化局長邱正生表示，檢舉黃牛流程是由文化部確認資料後，再分派案件給各地方政府處置，依文創法規定，檢舉加價轉售黃牛的檢舉獎金依黃牛被處罰鍰的20%為額度，最高可達10萬元；檢舉以不正方式搶票觸犯刑事責任案件，檢舉獎金一律為10萬元。

邱正生坦言，市府幾乎每周都收到檢舉，但文化部未提供相關專案人員，礙於編列人力規畫有限，桃市處理人力只有2人，此外行政調查程序繁瑣，須經售票系統、電信業者、警局查證及當事人陳述意見與補充資料提供等步驟，處理時程約長達7至21周。

議員黃敬平表示，文化局今年結案率低，問題就在人力不足，當務之急應增設人力及對應警方執法取締的窗口，提高歲入預算及檢舉獎金，增加誘因。議員黃瓊慧也建議，人力吃緊下，應優先加強源頭管理，向主辦業者宣導採取實名制。

文化局表示，明年度黃牛檢舉獎勵計畫，檢舉獎金預算編列已從今年度的10萬元增加至20萬元，由於行政調查程序繁瑣，也盼文化部依據各地方政府收件數量提供額外人力，減輕基層負擔。

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