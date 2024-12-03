苑裡馬路出現逾20隻浪貓群聚趴趴走 民眾憂心釀交通事故

苗栗縣苑裡鎮天下一家社區附近，近日有民眾發現大量流浪貓在馬路上群聚，數量多達20幾隻，憂心行經汽、機車會撞上貓咪，造成交通事故；經通報台灣幸福狗流浪中途協會處理，連3天已捕獲16隻，將持續誘捕。

當地社區民眾說，大約從2年前開始陸續有浪貓來到社區，居民們開車騎車進出社區通道時，會減速注意來貓；現場群聚的浪貓能親人或誘捕到的貓貓也會有愛心人士帶去結紮原放，牠們平常很怕生，大多躲在有遮蔽或空地鐵柵欄裡，除非有人餵食時才會出現，希望有來協助餵食的不要將貓引到馬路中間餵，太危險了。

台灣幸福狗流浪中途協會愛媽陳淑娟說，這批流浪貓至少存在一年以上，之前都躲在附近一處雞舍偷吃飼料，地主很友善並未驅趕，可能數量變多，加上有人在附近道路刻意餵養，在出現新的食物來源的誘因下，才會在馬路上群聚。