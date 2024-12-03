恐怖…中壢老街溪步道紅火蟻入侵 7公頃密麻蟻丘民眾勿闖

桃園市中壢老街溪步道觀光人潮桃園第一，每天大量民眾休閒散步，最近許多民眾發現機捷A20興南站附近的老街溪步道旁，插滿密密麻麻標示紅火蟻的黃色小旗幟，場面驚人「太恐怖」，市府水務局今天上午表示，老街溪步道在興南站附近河右岸約1公里河段，遭紅火蟻入侵約7公頃，目前持續偵查蟻丘，預計本月中旬完成偵查後投藥防治。

游姓市民說，他與妻子經常在老街溪步道散步健身，最近走到A20興南站附近步道，大約1公里以上步道，看見步道兩側及周邊草地插滿標示紅火蟻的黃色旗幟，相當壯觀，草地藏著紅火蟻丘，看起來「很恐怖」，過去有人會走近草地溜狗，現在沒人敢靠近，老街溪步道是全桃最多人潮的步道，景色很好，如今看到到處紅火蟻，令人擔心也影響景觀。

市府水務局表示，該局最近在國1高速公路橋下至芝和橋（老街溪41-44斷面上游）約1公里河段，大約7公頃河川區域範圍，進行周邊環境整理，發現紅火蟻和蟻丘蹤跡，擔心不知情民眾走過被叮咬疼痛，立即請專家進行紅火蟻偵測，發現大片紅火蟻蟻丘即插上黃色旗幟，防止民眾靠近危險。

台大昆蟲系教授黃榮南表示，桃園屬於紅火蟻重災區，通常防治紅火蟻須持續一年施藥4到6次，並持續2、3年，由於桃園紅火蟻災面積太大，要全面施藥這麼多次，現實並不容易，目前桃園紅火蟻區施藥做2、3次，降低紅火蟻密度不要竄升，但要做到滅絕紅火蟻很難，老街溪步道既是人員進出頻繁地區，為紅火蟻高風險區，須加強投藥防治， 並豎立告示牌，呼籲民眾進出注意自身安全，市府在現堪後持續加強防治紅火蟻擴散。