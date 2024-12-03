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珍藏歷史風華 新竹市推手繪風月曆、捐發票即可免費換
迎接新年到來，新竹市稅務局特別推出2025「風遊古城 新竹好Chill」手繪風月曆，結合古蹟及歷史建築，將新竹州廳、州圖、美術館、城隍廟等知名地標，透過生動畫作，重現新竹古城歷史風貌，即日起捐贈11至12月份發票即可兌換月曆、農民曆一份。
新竹市稅務局指出，「風遊古城 新竹好Chill」不僅是一本月曆，更是一份珍貴的藝術收藏品，讓民眾在欣賞美麗畫作的同時，感受中華建築文化的深厚底蘊。手繪風月曆每月以一幅手繪的古蹟畫作，用細膩的筆觸和濃郁的色彩，將民眾帶回歷史的長河。
新竹市稅務局表示，手繪風月曆內容包括巍峨的東門城、莊嚴的城隍廟、古老的浸水楊家古厝、進士第，都將活靈呈現。此外，還有房屋稅2.0、稅單電子化、納稅者權利保護及各稅開徵等實用稅務資訊，提醒民眾即時掌握申請、如期繳納稅款，維護自身權益。
稅務局指出，2025蛇年農民曆也同步亮相，今年的農民曆不僅提供傳統的時令節氣、吉日查詢等資訊，更融入市政府的施政亮點，讓市民朋友在翻閱農民曆的同時，也能深入了解市政建設。同時納入實用的稅務資訊，並收錄充滿想像力的繪稅小畫家得獎作品，讓稅務知識變得更有趣。
新竹市稅務局說明，即日起上午10時至下午2時，在稅務局1樓聯合服務台，捐贈5張11至12月份的雲端發票或10張紙本發票，即可兌換精美月曆1本；捐贈2張雲端發票或3張紙本發票，可兌換農民曆1本。
此外，在稅務局1號櫃檯捐贈5至25張雲端發票，並正確回答租稅問答者，還可兌換宣導品1份，兌換時間為每日上午9時至下午4時，數量有限，換完為止。
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