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注意荷包！桃園29處路口科技執法啟用 明年元旦正式開罰

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市新建置29處路口多功能科技執法，明年元旦正式開罰，12月為宣導期，範圍涵蓋桃園各區，可偵測2至4種違規行為。記者周嘉茹／翻攝
桃園市新建置29處路口多功能科技執法，明年元旦正式開罰，12月為宣導期，範圍涵蓋桃園各區，可偵測2至4種違規行為。記者周嘉茹／翻攝

行政院專案核定新台幣9680萬元，補助桃園市建置29處多功能科技執法設備，明年1月1日正式執法，範圍涵蓋桃園各區，可偵測2至4種違規行為。警方指出，29處科技執法設備將在12月進行為期1個月的宣導期，籲民眾遵守交通規則，減少交通事故發生。

警方日前調閱相關交通事故及違規件數，分析員警執勤難易度及交通工程完善度，擇定桃園市27處建置路口多功能科技執法設備，包含八德區5處、桃園區4處，平鎮、龜山及新屋區各3處，中壢及大園區各2處，楊梅、觀音、大溪、復興及蘆竹區各1處。

另龜山區萬壽路一段及青山路二段區間平均速率自動偵測照相系統設備因使用期限屆滿，重新採購設備後原址重建，共29處預計宣導期為即日起至12月31日，自明年1月1日正式執法；各路口可偵測2至4種違規項目，包含超速、闖紅燈、不停讓行人及未依標誌標線號誌指示行駛等。

警方表示，為充分告知民眾該路段設有科技執法設備，除了在原取締行向設置告示牌，將增設路口各行向包括「預計啟用執法告示牌面」共4面告示牌，將於宣導期內陸續設置；科技執法建置點也可於桃園市警察局交通警察大隊官方網站、官方LINE查詢。

交通警察大隊長李維振表示，將持續向中央申請補助，致力於提升用路人行車安全，除由員警加強攔停舉發外，亦透過科技執法設備取締加強取締，經統計今年1至10月共取締7440件不停讓行人，建置不停讓行人科技執法設備路口事故發生數，較去年同期減少711件，有效減少民眾財產損失約3555萬元。

桃園市新建置29處路口多功能科技執法，明年元旦正式開罰，12月為宣導期，範圍涵蓋桃園各區，可偵測2至4種違規行為。記者周嘉茹／翻攝
桃園市新建置29處路口多功能科技執法，明年元旦正式開罰，12月為宣導期，範圍涵蓋桃園各區，可偵測2至4種違規行為。記者周嘉茹／翻攝

交通事故 桃園 科技執法

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