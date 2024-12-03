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桃園新制公幼周邊禁菸 首日3人違規衛生局不手軟現場罰

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛生局跟家長宣導防治菸害的新規定和決心。圖／衛生局提供
衛生局跟家長宣導防治菸害的新規定和決心。圖／衛生局提供

桃園衛生局表示，市政府8月29日起公告公立幼兒園校門口及周邊人行道，全面禁止吸菸，宣導期至11月30日。公幼昨天（周一）上學，執行新規定第1天，查獲3人違規，現場依菸害防制法開罰，可處2000元至1萬元罰鍰。

衛生局說明，桃園市2015年起陸續公告戶外禁菸場所，連同公幼共有2934處，包括大溪和平老街、高中職以下學校周邊人行道、13處衛生行政單位周邊環境，與公車候車亭、連鎖便利商店、咖啡店及速食店的騎樓及庇廊，還有華泰名品城方戶外休憩區及周邊所屬區域，社會住宅周邊所屬區域也納入禁菸區，為守護兒少健康，今年再公告公立幼兒園校門口及周邊人行道為全面禁止吸菸。

衛生局強調，無論是傳統紙菸或新興菸品都有害健康，也會造成二、三手菸危害，而近期電子煙添加「依托咪酯」等毒品更嚴重威脅市民的身心健康，呼籲不嘗試、不購買、不推薦，避免觸法。衛生局將持續與各單位共同努力執法，並持續擴大稽查範圍，加強監控與打擊此類違法行為，以保障民眾健康。

衛生局鼓勵尚未戒菸的民眾，可透過免費戒菸諮詢專線0800636363，或至衛生局無菸網網站，查詢桃園市二代戒菸服務合約醫事機構等資源協助戒菸，早日擺脫菸癮。

此外，如符合設籍桃園市且40歲以上具重度吸菸史者及其同住家人，提供免費肺部低劑量電腦斷層檢查（LDCT），可至衛生局肺癌篩檢預約平台申請，更多肺癌篩檢相關訊息，請至桃園市政府衛生局首頁查詢。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

人行道 桃園 禁菸 衛生局

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