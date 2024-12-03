猛男靚女來了！竹市2025消防形象月曆出爐 限量300份

新竹市2025消防形象月曆出爐，這次以｢火速119｣為拍攝主軸，集結體格健碩的消防及義消人員，透過結合力量與專業的視覺美感，展現消防員英勇執行各項防救災工作的優質專業形象，深化市民防救災觀念與常識。消防局說，2025消防月曆限量300分，只抽不賣，歡迎民眾踴躍參加，一起將月曆帶回家。

消防局長李世恭表示，2025消防形象月曆每個月份皆呈現不同的救災場景，展現消防員「赴湯蹈火」的精神，以及隊員們彼此間的默契與配合。每個救災場合中，每件搶救器材都是消防員的重要「夥伴」，它們在危急時刻幫助消防員完成任務，守護生命安全，每次的救災工作不僅顯示出消防員的堅毅與韌性，也呈現了他們對生命的尊重與溫柔。

消防局表示，為讓新竹市民有機會珍藏此份消防月曆，消防局舉辦消防月曆防災有獎徵答活動，活動自即日起至12月10日中午12點截止，凡設籍新竹市並至活動網址回答防災常識題( https://forms.gle/wvPmmpL9wnyvTmiW7 )，即可獲抽獎資格，消防局將從完成防災有獎徵答的市民中抽出300位（限定新竹市民），每位贈送1份月曆，只送不賣，有意願收藏經典消防月曆的市民朋友請把握機會踴躍參加。