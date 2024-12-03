微型電動二輪車新制上路 苗警取締11件違規

從今年11月30日0時起，微型電動二輪車（俗稱電動自行車）需領牌才能上路行駛，苗栗縣警局交通隊統計，昨是新制上路首個上班日，共取締「未依規定領用牌照行駛」6件、「未懸掛牌照於道路停車」5件，提醒民眾切勿騎乘無牌照微電車，以免受罰。

苗栗監理站統計，至10月1日止，掛牌微型電動二輪車共4596輛，主要以外籍移工居多。新制上路後，若未依規定領牌行駛，依「道路交通管理處罰條例」可處以最高3600元罰鍰，車輛移置保管，如為未經型式審驗合格，並沒入車輛。

苗栗縣警局交通隊指出，2024年1月1日至11月29日共取締微電車違規529件，其中違規前五大項目分別為「不依規定停放車輛」185件、「酒後駕車」103件、「未依標誌標線號誌行駛」62件、「駕駛人未依規定戴安全帽」46件、「乘坐人數超過規定」20件。昨是新制度上路首個上班日，共取締「未依規定領用牌照行駛」6件、「未懸掛牌照於道路停車」5件。