微型電動二輪車新制上路 苗警取締11件違規
從今年11月30日0時起，微型電動二輪車（俗稱電動自行車）需領牌才能上路行駛，苗栗縣警局交通隊統計，昨是新制上路首個上班日，共取締「未依規定領用牌照行駛」6件、「未懸掛牌照於道路停車」5件，提醒民眾切勿騎乘無牌照微電車，以免受罰。
苗栗監理站統計，至10月1日止，掛牌微型電動二輪車共4596輛，主要以外籍移工居多。新制上路後，若未依規定領牌行駛，依「道路交通管理處罰條例」可處以最高3600元罰鍰，車輛移置保管，如為未經型式審驗合格，並沒入車輛。
苗栗縣警局交通隊指出，2024年1月1日至11月29日共取締微電車違規529件，其中違規前五大項目分別為「不依規定停放車輛」185件、「酒後駕車」103件、「未依標誌標線號誌行駛」62件、「駕駛人未依規定戴安全帽」46件、「乘坐人數超過規定」20件。昨是新制度上路首個上班日，共取締「未依規定領用牌照行駛」6件、「未懸掛牌照於道路停車」5件。
縣警局長陳世煌特別要求所屬除於臉書、媒體宣導及於轄內廠區、校園、農地及商場附近等微電車易出現區域嚴正執法外，更結合地方校園、民俗活動等多元管道加強宣導，並呼籲民眾應使用合法掛牌的微電車上路，遵守相關交通規則，尚未完成領牌微電車，不得行駛，也不得停放於道路，並請盡速完成領牌作業，以免違規受罰。
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