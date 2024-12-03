竹北市未提殯葬案 楊文科今指示盤點縣有土地先做評估

新竹縣政府推廣「就近治喪」理念，改由13鄉鎮市公所自行提列計畫，日前竹北市公所未提，對外回應將會配合盤點但新建有其困難。新竹縣長楊文科今天表示，會請民政處長與市長鄭朝方持續溝通，縣府也會盤點竹北市內的縣有用地，先做可行性的評估。

楊文科今天早上在主管會報上，指示民政處長陳建淳與市公所來商量，並盤點竹北市區內的縣有土地，他表示，竹北市人口成長，在全台縣轄市中數一數二，縣府希望竹北市公所來推出計畫，若公所屆時未推出，縣府責無旁貸，會先做可行性規畫。

針對竹北市殯葬園區的規畫，楊文科指出，以交通方便且不會位於密集的地區，目前都會區的治喪多以大樓為主，會朝此方向邁進，這是造福鄉親的政策。

陳建淳表示，她會再向市長溝通，也尊重公所的決定，如果竹北市公所不願意做，縣府目前在竹北市內有幾處縣轄殯葬用地，若三年內未使用可收回利用。園區將以公園為雛形，內有都會型的禮廳大樓，旁可擴充為樹葬、花葬等區域。此外，目前新竹縣羽化設施量能足夠，園區內不會規畫相關設施，讓民眾的接受度更高。陳建淳強調，預計在明年6月前有初步規畫，也同步盤點可利用的土地，未來也會開地方說明會來與民眾溝通。

對此，鄭朝方日前回應，有關新竹縣殯葬園區設置的問題，應該從整體「大新竹生活圈」的角度來審視，包含：區位適宜、縣市民跨區使用權益…等，這些都無法從單一面向鄉鎮市公所來推動，市民也是縣民，應以新竹縣生活圈的角度供民眾總體需求為考量。