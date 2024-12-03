快訊

台中師生衝突 家長心痛：孩子在派出所緊張到指頭摳出血

注意！電腦王阿達、瘋先生刊文教人看盜版觸法 警籲：指導也有罪

她晚餐買一半…郵局帳號顯示「已止付」心慌急求救！疑演唱會門票釀禍

竹北市未提殯葬案 楊文科今指示盤點縣有土地先做評估

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今天表示，會請民政處長與市長鄭朝方持續溝通，縣府也會盤點竹北市內的縣有用地，先做可行性的評估。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科今天表示，會請民政處長與市長鄭朝方持續溝通，縣府也會盤點竹北市內的縣有用地，先做可行性的評估。記者郭政芬／攝影

新竹縣政府推廣「就近治喪」理念，改由13鄉鎮市公所自行提列計畫，日前竹北市公所未提，對外回應將會配合盤點但新建有其困難。新竹縣長楊文科今天表示，會請民政處長與市長鄭朝方持續溝通，縣府也會盤點竹北市內的縣有用地，先做可行性的評估。

楊文科今天早上在主管會報上，指示民政處長陳建淳與市公所來商量，並盤點竹北市區內的縣有土地，他表示，竹北市人口成長，在全台縣轄市中數一數二，縣府希望竹北市公所來推出計畫，若公所屆時未推出，縣府責無旁貸，會先做可行性規畫。

針對竹北市殯葬園區的規畫，楊文科指出，以交通方便且不會位於密集的地區，目前都會區的治喪多以大樓為主，會朝此方向邁進，這是造福鄉親的政策。

陳建淳表示，她會再向市長溝通，也尊重公所的決定，如果竹北市公所不願意做，縣府目前在竹北市內有幾處縣轄殯葬用地，若三年內未使用可收回利用。園區將以公園為雛形，內有都會型的禮廳大樓，旁可擴充為樹葬、花葬等區域。此外，目前新竹縣羽化設施量能足夠，園區內不會規畫相關設施，讓民眾的接受度更高。陳建淳強調，預計在明年6月前有初步規畫，也同步盤點可利用的土地，未來也會開地方說明會來與民眾溝通。

對此，鄭朝方日前回應，有關新竹縣殯葬園區設置的問題，應該從整體「大新竹生活圈」的角度來審視，包含：區位適宜、縣市民跨區使用權益…等，這些都無法從單一面向鄉鎮市公所來推動，市民也是縣民，應以新竹縣生活圈的角度供民眾總體需求為考量。

新竹 楊文科 殯儀館 竹北

延伸閱讀

林秉君關心竹北都會原民文化園區進度 楊文科：已公告招標

新豐鄉無幸福巴士、沿海無YouBike 縣長楊文科：與鄉長溝通

桃竹苗大矽谷計畫面臨難題 張善政指桃園產業用地不足

協商賴清德這一政策？ 桃竹苗4縣市首長秘約竹縣府碰面

相關新聞

猛男靚女來了！竹市2025消防形象月曆出爐 限量300份

新竹市2025消防形象月曆出爐，這次以｢火速119｣為拍攝主軸，集結體格健碩的消防及義消人員，透過結合力量與專業的視覺美...

微型電動二輪車新制上路 苗警取締11件違規

從今年11月30日0時起，微型電動二輪車（俗稱電動自行車）需領牌才能上路行駛，苗栗縣警局交通隊統計，昨是新制上路首個上班...

竹北市未提殯葬案 楊文科今指示盤點縣有土地先做評估

新竹縣政府推廣「就近治喪」理念，改由13鄉鎮市公所自行提列計畫，日前竹北市公所未提，對外回應將會配合盤點但新建有其困難。...

近20年來第一次 竹市總預算通過 歲入歲出賸餘

新竹市議會昨三讀通過2025年新竹市總預算，其中，歲出編列297.63億元被刪減6000萬元，遭刪預算包含停職中市長高虹...

桃捷棕線何時動工？ 捷工局：最慢明年底前

串聯桃園龜山、新北新莊的桃園捷運棕線規畫多時，行政院今年3月1日終於核定綜合規畫，但何時才能動工引發地方關注。市府捷工局...

桃園12月推鳳飛飛主題2導覽行程 原來鳳姐喜愛這特產

桃園市財團法人大嵙崁文教基金與鳳飛飛慈善基金會合作，以「鳳飛飛故事館」文創平台串聯大溪地方美食及風飛飛金曲，大嵙崁基金會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。