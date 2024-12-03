近20年來第一次 竹市總預算通過 歲入歲出賸餘

新竹市議會昨三讀通過2025年新竹市總預算，其中，歲出編列297.63億元被刪減6000萬元，遭刪預算包含停職中市長高虹安力推的「凍卵政策」因成效不彰，被砍半至310萬元，及市府出國考察580萬元預算被小刪50萬元；市府回應，會持續依現有預算努力推動施政。

竹市府主計處指出，總預算經審議結果，歲入預算297.34億元、歲出預算297.03億元，歲入歲出相抵賸餘數3100萬元，為「近20年來第一次歲入歲出賸餘」。明年度總預算較今年增加15.93億元，包含改善交通消除瓶頸道路、建構雨汙水下水道網絡、增設兒少家庭福利館等重大建設。

議會民進黨團指出，有別於過去包裹刪除，這是史上實質並具體刪除預算科目最多的一次，連市府和執政黨議員也在預算協商過程主動提出刪除項目，足見代理市長邱臣遠編列預算時不夠謹慎。

議會時代力量黨團總召林彥甫也說，在預算協商過程中，時力黨團堅持刪除浮編的出國考察預算，以及效益不明的國際IP景點行銷策展部分預算。

國民黨議員陳慶齡認為，刪預算不是反對政策，而是希望市府能更警惕，將事情做得更好。這次刪減預算整體比例不大，比往年都低，就是希望替民眾把關守錢。

高虹安上任後推動凍卵政策，被質疑成效不彰，明年相關預算編列660餘萬元，經審議對半砍至310餘萬元。衛生局說，凍卵政策觀念尚未普及，但竹市推行後，雙北等縣市都有效法，顯見該政策仍獲得認同，將持續推廣，讓新竹婦女更加認識身體與自身生殖權。