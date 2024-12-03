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桃捷棕線何時動工？ 捷工局：最慢明年底前
串聯桃園龜山、新北新莊的桃園捷運棕線規畫多時，行政院今年3月1日終於核定綜合規畫，但何時才能動工引發地方關注。市府捷工局回應，基本設計檢討已完成並送交通部，通過後即可進行工程招標，目標明年第二季或第三季動工，最慢明年底前。
棕線全長約11.38公里，共設7座車站，計畫總經費約456.49億元，中央與桃市府各負擔238.42億元、218.07億元。棕線起訖點分別為台鐵桃園站、桃園捷運綠線G07站及台北捷運新蘆線、萬大線迴龍站，完工通車後桃園到迴龍僅需18分鐘。
議員陳雅倫表示，棕線相關規畫已延遲多年，且工程分2標進行，捷工局應說清楚是迴龍段還是桃園段先動工。議員李宗豪則質疑，棕線相較綠線延伸中壢段要長且站體較多，但從捷工局明年編列的預算來看，自提的經費卻比較少，擔憂會影響工程進度。
捷工局長劉慶豐說，棕線基本設計修正報告已送到交通部，交通部開完審查會後將送工程會，通過後先進行機電標招標作業，至於要從哪一段施工仍需考量，但不影響明年動工期程。
另，新北市政府日前宣布將林口輕軌從長期路網調整為先期路網，民代也憂心桃園市政府明年尚未編列桃園捷運長庚線相關預算。劉慶豐說，長庚線稱為「灰線」，待新北市將林口輕軌從長期路網調整為優先路網後，桃園明年會先從軌道基金支應，以爭取時效。
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