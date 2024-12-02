桃園12月推鳳飛飛主題2導覽行程 原來鳳姐喜愛這特產

桃園市財團法人大嵙崁文教基金與鳳飛飛慈善基金會合作，以「鳳飛飛故事館」文創平台串聯大溪地方美食及風飛飛金曲，大嵙崁基金會執行長陳倩慧今天下午表示，12月起推出2條鳳飛飛主題導覽行程，從地景、物產、人文、及工藝手作面向，探索鳳飛飛的家鄉和體驗活動。

已故帽子歌后鳳飛飛的大溪故鄉，擁有木藝老街、聞名的豆干小吃，還有生態博物館，陳倩慧表示，為讓大家體驗大溪生活及日常餐桌記憶，認識鳳姐喜愛的黑豆干等特產，本月起推出「尋找追夢人」、「大溪女力的故事」2條導覽行程。

由鳳飛飛故事館與大溪街角館聯手合作，包括黃日香豆干、大房豆干、達文西瓜藝文館、大易藝術、新玉清木器行及姚茶館等6家業者，規劃鳳飛飛主題文化走讀、木藝體驗及風味餐桌體驗，深入探索鳳飛飛的家鄉。

鳳飛飛故事館亦設計5個鳳飛飛符碼，包括帽子、彩虹、唱片、雲朵、羽毛等，與街角館合作推出鳳飛飛故事商品，12月起亦將持續推進「鳳飛大溪」教育推廣活動，歡迎跟著鳳飛飛腳步走訪大溪體驗參與。