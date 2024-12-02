宣布營業至月底！「新竹地院對面」薇閣精品旅館又爆熄燈

於2007年開幕的新竹薇閣精品旅館，因當時開設地點位於新竹地院，曾引起話題，四年前新冠疫情來襲，薇閣精品旅館新竹館因疫情衝擊加上房租因素，一度宣布結束營業，但後來作罷，不過，業者今天在臉書發文，指旅館將營業至月底，感謝多年支持，確定將熄燈。

薇閣精品旅館新竹館今在臉書粉專以「結束營業公告」發文，感謝所有支持過的顧客陪著走過無數個歲月，並表示薇閣新竹館將在12月底熄燈，「全體同仁致上深深一鞠躬」。

貼文曝光後，網友紛紛轉發至地方社團，網友也留言「曾經的照顧，我也謝謝微閣」、「怎麼會這樣」、「不能去了怎麼辦」。

薇閣精品旅館新竹館曾於2020年9月15日在臉書公告，「因新冠肺炎疫情及無法繼續承租土地影響，將於2020年9月17日結束營業」，業者也在臉書宣布要轉賣房間設備，但僅發文3天又喊卡，不但繼續營業還推出住宿7折、休息8折優惠，沒想到4年後又再次貼出結束營業公告。