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桃園1.6億打造市美館兒美館空橋廊道 明年底完工成指標

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市立美術館新建人行連通空橋工程動土，市長張善政（左四）與民代多人共同動土。記者曾增勳／攝影
桃園市立美術館新建人行連通空橋工程動土，市長張善政（左四）與民代多人共同動土。記者曾增勳／攝影

桃園市長張善政今天下午主持桃園市美術館新建人行連通空橋工程動土典禮，空橋將隔著台31 高鐵南路的市立美術館、市立兒童美術館2棟建築連通人行廊道，張善政表示，該空橋預計明年（2025年）底完成，可連結2棟美術館，讓館方策展時發揮1加1大於2的功效。

桃園市政府在青埔地區興建市立美術館及兒童美術館，兒美館已完工營運，市立美術館預計2026年完工，2館之間興建人行聯通空橋動土，空橋長約76公尺、寬約5.4公尺、高度約12公尺，屬於大跨距鋼骨構造及鋼構屋頂之高架走廊，更方便行人走動。

市府新建工程處表示，該構空橋以鋼筋混凝土立柱，設置磨石子地磚、玻璃欄杆、排水格柵及照明設備等，總經費約1.6億元，預計2025年12月底完工，未來作為民眾來往2館之間便利廊道，期盼未來該區域成為創新育成的藝術場域，同時也是國門之都重要的藝文指標。

張善政表示，市立兒美館今年4月啟用後，人潮很多，大家非常喜歡兒美館環境，小朋友做美術、藝術小遊戲，對面市立美術館也在積極趕工、預計2026年落成，這項連結兒美館及美術館空橋動工一年後完工，讓兩館策展時，可發揮1加1大於2的功效，尤其2026年台灣設計展將在市立美術館舉辦，連接空橋非常重要，期盼發揮很大作用，能在明年底如期完工啟用。

市府新工處表示，增設這項2館連通空橋，主要功能是將市立美術館與兒美館相互串聯融為一體，讓前往參觀民眾，可經由空橋通行2館之間，減少樓梯或地面通行障礙及人流擁擠，確保行人安全與走動順暢，有利2美術館整體營運及管理，幫助民眾、行動不便者更方便通行2館空間，避免穿越馬路風險，空橋連貫同時也是建築與藝術景觀的融合，為整體建築增添視覺層次與城市美學。

市立兒童美術館山丘外觀造型，為地下1層及地上4層建築，提供展覽廳、國際演講廳、兒童藝術教育中心、兒童美術教室、行政空間及輕食餐飲區等，率先在去年7月完工開放；市立美術館也以「藝術山丘」外觀主體，為地下2層及地上5層建築，目前積極趕工，未來肩負專業典藏、藝術展覽、教育推廣、累積文化資產任務，該館有302席汽車及125輛機車停放空間，預計2026年上半年竣工。

桃園市立兒童美術館、市立美術館新建人行連通空橋工程動土，未來2館行人空橋廊道模擬圖。圖／市府工務局提供
桃園市立兒童美術館、市立美術館新建人行連通空橋工程動土，未來2館行人空橋廊道模擬圖。圖／市府工務局提供
桃園市立兒童美術館（右側）、市立美術館（左側）新建人行連通空橋工程動土，未來2館空橋行人廊道便利。記者曾增勳／攝影
桃園市立兒童美術館（右側）、市立美術館（左側）新建人行連通空橋工程動土，未來2館空橋行人廊道便利。記者曾增勳／攝影
桃園市立兒童美術館（圖左側）與市立美術館（圖右側）連通行人空橋模擬圖。圖／市府工務局提供
桃園市立兒童美術館（圖左側）與市立美術館（圖右側）連通行人空橋模擬圖。圖／市府工務局提供
桃園市長張善政（右四）等人共同市立美術館新建人行連通空橋工程動土，空橋明年底完工。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右四）等人共同市立美術館新建人行連通空橋工程動土，空橋明年底完工。記者曾增勳／攝影

建築 文化資產 桃園 美術館

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