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教育需求擴大！談竹南科學園區實驗中學設立案 苗縣府：設立迫在眉睫

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南科學園區實驗中學選址在竹南科中心位置，縣府認為設立迫在眉睫。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南科學園區實驗中學選址在竹南科中心位置，縣府認為設立迫在眉睫。圖／苗栗縣政府提供

園區設立實驗中學引發爭議，苗栗縣政府正積極爭取竹南科學園區實驗中學，強調竹南科實中因應總統賴清德的大矽谷計畫，及園區員工子女就學需要等考量，設立迫在眉睫。

聯合報系今天專題討論園區中學的議題，竹南科實中被列為下一棒可能成立的學校，縣府回應表示，竹南科123公頃，銅鑼科學園區約350公頃，支援新竹科學園區發展，至今20餘年來，核准74家廠商及70家廠商登記進駐，大矽谷計畫也推動在即。

縣府統計今年年10月竹南科、銅鑼科員工1萬9994人，人數持續增加，縣府調查竹南鎮及頭份市地區所屬幼兒園家長服務在園區者有2370人，及國中小有5574人，子女教育需求逐年擴大。

另依照113學年度新竹科學園區實驗中學招生資訊，幼兒園錄取35人，有174人備取；國小正取108人，備取30人；國中正取58人，備取20人，員工子女就學需求大於供給，竹科實中未能滿足園區廠商員工子女教育需求。

縣府指出，縣府為選址擇定大同高中南側、台13線（公義路）以東的非都市土地約9公頃，縣府將於12月16日的竹苗園縣市會議提案，爭取國科會、教育部今年度核定，116學年度招生，初步規畫包括高中部6班、國中部6班、國小部12班、雙語部12班、幼兒園4班，共約1200人，提供竹南科、銅鑼科、國家衛生研究院，及竹科外溢等員工子女學童就讀。

基地在竹南科中心位置，鄰近國道1號頭份交流道、國道3號竹南交流道與台61線西部濱海快速公路，方便園區員工接送就學子女，符合教育部推動高中社區化，及學子實質平等的就學選擇權，有利於吸引廠商進駐及員工招募，帶動苗栗地區經濟發展。

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