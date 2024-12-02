白牌車從湖口載客到高鐵賺6百 稽查處罰10萬、吊扣雙照

新竹區監理所稽查人員查獲白牌車，這輛從湖口載客到高鐵新竹站，賺取600元車資，稽查人員依違反公路法及汽車運輸業管理規則，處罰違規駕駛人10萬元，並吊扣雙照，所長吳季娟呼籲，白牌車駕駛所使用車輛無投保乘客險，也常發現駕駛執照或車輛牌照已被註銷情形，呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛搭乘毫無保障，二來若有發生事故將求償無門。

新竹區監理所稽查人員偕同新竹縣警察局員警，11月29日下午在高鐵新竹站執勤，發現一輛黑色自小客車載客4人，稽查人員分別針對乘客及駕駛進行訪談，乘客坦承付費車資600元自湖口搭乘至高鐵站，稽查人員依規摯單舉發。

新竹區監理所所長吳季娟表示，白牌車違規載客收費，違反公路法及汽車運輸業管理規則，除依規定處罰違規駕駛人10萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照4個月外，同時針對違規營業車輛亦須處罰吊扣牌照4個月，如此重罰不外乎是希望遏止白牌車攬客歪風，並保障乘客安全及合法計程車駕駛的權益。

吳季娟提醒，白牌車駕駛所使用車輛無投保乘客險，也常發現駕駛執照或車輛牌照已被註銷情形，呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，一來搭乘毫無保障，二來若有發生事故將求償無門，所以千萬不要貪圖一時方便而搭乘白牌車。

新竹區監理所也表示，將持續不定期、不定點會同警方在重要運輸場站，或民眾檢舉白牌車出沒地點加強稽查，為了守護乘客安全以及運輸業市場的營運秩序而努力。