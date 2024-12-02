首度離開台北！泰國國慶活動移師桃園 蘇俊賓感謝2.4萬在桃泰人貢獻

駐台泰國貿易經濟辦事處舉辦的國慶典禮慶祝活動昨首度移師到桃園，桃園市副市長蘇俊賓出席後發文表示，這是泰國代表處第一次離開台北舉辦國慶，桃園感到非常榮幸，這樣的安排也表示泰國政府對桃園市政府的移工、新住民各項服務，還有兩國城市交流努力的肯定。

蘇俊賓指出，桃園市工業產值自18年前的2兆元，成長至目前的4兆元，成為全台產值最高的城市，這裡頭有著泰國2.4萬名在桃園僑胞的付出和貢獻，泰國的飲食、娛樂、文化及潑水節習俗等已融入市民生活，桃園市民心中也深植著泰國DNA，成為桃園多元文化共榮發展的重要一環。他感謝泰國駐台代表文那隆的邀請，讓市府得以透過這場國慶活動展現桃園的文化共融特色。

蘇俊賓表示，今年媒體舉辦城市治理卓越獎徵選，桃園市以「海納百川，成為移工的第二個家」為主題提案，成功在各縣市80個提案中被評選為「社會成長組」優選，提案初衷正是桃園嘗試以居住者主體為核心，而非局處業務為核心，來規畫各項服務流程，也代表這是桃園心目中的大事情，而這只是開始，將繼續努力，為多元族群創造更友善的環境。

蘇俊賓說，台泰雙邊合作交流一向往來密切，為了吸引更多泰國來台觀光客多停留桃園遊玩及享受美食，他去年特別率團與桃園31家觀光業者，赴曼谷舉辦桃園觀光產業推介會，並簽訂多項合作協議，他當時特別跟泰國的觀光旅遊業者推薦，桃園擁有豐富多元的美食及飲食文化，而且有高達2萬多位泰國同胞生活在桃園，這就是最實在可信的市場認證。

蘇俊賓提到，今年與去年相比，泰國遊客來台旅遊期間在桃園的住房人次較去年同期增加33％，也歡迎更多泰國來台觀光客多多停留桃園，感受這座城市的熱情與多元魅力。