爭議、規畫多時…桃捷棕線何時動工？捷工局：目標明年底前

串聯桃園龜山、新北新莊的桃園捷運棕線規畫多時，行政院今年3月1日終於核定綜合規畫，但何時才能動工引發地方熱議。市府捷工局回應，基本設計檢討已完成並送交通部，通過後即可進行工程招標，將以明年第二季或第三季動工為目標。

棕線全長約11.38公里，共設置7座車站，兩處端點分別為台鐵桃園站、捷運綠線G07站及捷運新蘆線、萬大線迴龍站，完工通車後桃園到迴龍僅需18分鐘。

計畫總經費約456.49億元，中央負擔238.42億元，桃園市政府負擔218.07億元，其中91.55億元透過預算編列，其餘126.52億元由土地開發等自償性經費支應。

議員陳雅倫表示，棕線分9年編列預算，預計明年動工，但相關規畫延遲多年，能否如期地方都在關注，且工程分2標進行，捷工局應說清楚是迴龍段還是桃園段先動工。議員李宗豪則質疑，棕線相較綠線延伸中壢段要長且站體較多，但從捷工局明年編列的預算來看，自提的經費卻比較少，擔憂會影響工程及土地取得進度。

捷工局長劉慶豐表示，棕線基本設計修正報告已送到交通部，交通部開完審查會後將送工程會，通過後將開始進行招標作業，招標文件都已準備好，會從機電標開始，至於要從哪一段施工仍需考量，雖土地取得進度目前在都市計畫變更階段，但不影響明年動工期程。

另，新北市政府日前宣布將林口輕軌從長期路網調整為先期路網，陳雅倫表示，桃園長庚線本來就在先期路網，若未來兩條線合併提報給交通部，勢必要重新進行可行性研究，但明年捷工局並沒有編列這筆預算，屆時如何因應？

劉慶豐說，長庚線稱為「灰線」，目前還沒編列預算，待新北市將林口輕軌從長期路網調整為優先路網後，桃園明年會先從軌道基金支應，以爭取時間。