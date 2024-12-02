活化資源 苗栗市農會信用部府前分部及社區小舖開幕
苗栗市農會舊推廣大樓長年閒置或分層出租使用，市農會活化設立信用部府前分部及農村社區小舖今天開幕，方便民眾就近辦理信用業務，採買在地優質農特產品。
市農會舊推廣大樓在忠孝路、大埔街口，鄰近縣政府行政區及市公所，且住家密集，市農會總幹事謝錦明表示，市農會盤點發現信用部嘉盛分部與北苗分部區域及功能性重疊，而苗栗市鐵路以西，除了郵局外，沒有金融事業部門，決定將信用部嘉盛分部遷設舊推廣大樓。此外，利用空間設置第三間農村社區小舖，推廣在地農特產品，販售市農會明星商品「貓裏紅」紅茶及貓裏香菇、木耳等農、漁產商品。
縣府秘書長陳斌山、謝錦明等人今天為市農會信用部府前分部及府前農村社區小舖開幕啟用，吸引許多鄉親到場支持，陳斌山說，信用部府前分部與社區小舖成立，讓鄉親在辦理金融業務更加方便以外，還能採買苗栗在地農特產品，進而增加農民收益，提升農村生活品質，歡迎鄉親多多利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言