活化資源 苗栗市農會信用部府前分部及社區小舖開幕

苗栗市農會舊推廣大樓長年閒置或分層出租使用，市農會活化設立信用部府前分部及農村社區小舖今天開幕，方便民眾就近辦理信用業務，採買在地優質農特產品。

市農會舊推廣大樓在忠孝路、大埔街口，鄰近縣政府行政區及市公所，且住家密集，市農會總幹事謝錦明表示，市農會盤點發現信用部嘉盛分部與北苗分部區域及功能性重疊，而苗栗市鐵路以西，除了郵局外，沒有金融事業部門，決定將信用部嘉盛分部遷設舊推廣大樓。此外，利用空間設置第三間農村社區小舖，推廣在地農特產品，販售市農會明星商品「貓裏紅」紅茶及貓裏香菇、木耳等農、漁產商品。

縣府秘書長陳斌山、謝錦明等人今天為市農會信用部府前分部及府前農村社區小舖開幕啟用，吸引許多鄉親到場支持，陳斌山說，信用部府前分部與社區小舖成立，讓鄉親在辦理金融業務更加方便以外，還能採買苗栗在地農特產品，進而增加農民收益，提升農村生活品質，歡迎鄉親多多利用。