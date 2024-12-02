竹市114年總預算三讀通過 20年來第一次歲入歲出賸餘

新竹市議會今三讀通過114年度新竹市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，這次審議結果在總預算部分114年度歲入原編列297.67億元，經市議會刪減0.33億元，刪減後歲入預算297.34億元；歲出編列297.63億元，經市議會刪減0.6億元，刪減後歲出預算297.03億元，歲入歲出相抵賸餘數0.31億元，為「近20年來第一次歲入歲出賸餘」。

主計處表示，附屬單位預算及綜計表部分，總收入原編列132.27億元，總支出原編列138.48億元，照案通過；收入支出相抵，計有短絀6.21億元。

主計處指出，114年度總預算歲出較上年度增加15.93億元，主要為接續推動各項重大市政建設，包含改善交通消除瓶頸道路、建構雨汙水下水道網絡、強化社會及公共安全增設兒少家庭福利館、赤土崎綜合福利館新建工程、擴大敬老卡使用項目、加倍防護力新增自費疫苗補助計畫、充實消防人員救災裝備、提升警察人員辦公環境及汰換各式垃圾車輛、改善校園周邊暨行車安全、校舍安全環境維護等，並基於照顧基層及提升團隊士氣，配合軍公教調薪調增公教及約用人員薪資等經費。

針對此次總預算案審議，市議員提出第二預備金使用情形及出國預算編列等相關意見，主計處表示，業務單位申請動支第二預備金時，皆會嚴格要求各單位善用中央訂頒之預算執行要點規定，先行檢討於原預算計畫賸餘額度內調整支應，確有不足，亦須在符合預算法第70條相關規定下始得支用。如所動支經費屬以後年度仍須持續辦理計畫，應循預算程序納編以後年度預算，以利議會審查。

主計處指出，另有關市府各單位應業務需要提報出國計畫，應符合「新竹市政府及所屬各級機關學校因公出國案件處理要點」及「國外出差旅費報支要點」規定，並經因公出國計畫審查小組審核通過，才能納編預算，相關出國經費皆依規定編列。未來市府在運用第二預備金及執行出國考察業務時，會持續依相關規定及撙節原則辦理。

代理市長邱臣遠強調，市府將在議會審議通過的法定預算範圍內全力推動市政，許多建設與政策都已陸續上路，並展現成果。面對市民的殷殷期盼，他將持續率領市府團隊實現市政願景與承諾，讓竹市變得更加美好，實現「安居科技城，幸福真永遠」的城市願景。