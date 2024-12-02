苗栗客家文學花園案動工在即 3年後可望打造觀光新亮點

苗栗縣公館鄉客家文學花園開發備受地方矚目，縣府證實BOT案及三期景觀工程將於今年12月24日同時動工，預計3年後完成特色villa，及沉浸式客家文化園區，打造新的觀光地標。

客家文學花園在公館鄉福憄村後龍溪畔，占地約18.5公頃，議員孫素娥關心進度，表示縣府BOT案簽約後，還有三期景觀工程招標，但目前仍未看到具體建設，要求縣府確保不要重蹈苗栗特色館前身旅遊映象園官司纏訟多年的覆轍，成為地方的噩夢。

縣府文化觀光局長林彥甫證實BOT案及三期景觀工程，將同時於12月24日動工，以縮短時程，其中，BOT廠商專設公司預計投資逾6億元，3年內建設特色villa及露營區，並委託鑿探溫泉的可能性。

林彥甫說，因投資金額龐大，且計算財務成本等項目，3年內興建，營運47年，當初促參招商辦理公聽會、公開徵求其他申請人，經甄審柏景騰股份有限公司為最優申請人，籌設出磺坑開發股份有限公司專營，履約保證金5000萬元，12月24日動工，

文觀局指出，園區第三期景觀工程總經費約2.5億元，工期730日曆天，將以「客家民族生活植栽」為主題，打造沉浸式的在地文學的展演場所，讓遊客體驗自然及客家人文風情。