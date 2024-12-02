登山賞雪連2起登山客身體不適 雪管處：仍要保暖

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聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣消防局昨接獲連兩起登山客1高山症、1短暫休克救護案件，幸最後均由直升機吊掛將2患者順利送醫。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣消防局昨接獲連兩起登山客1高山症、1短暫休克救護案件，幸最後均由直升機吊掛將2患者順利送醫。圖／苗栗縣消防局提供

近日首波冷氣團報到山區出現白霜美景，雪管處甫呼籲山友登山要小心！未料，苗栗縣消防局昨（1日）陸續接獲兩起高山救護案件，其中陳姓女登山客攀爬苗栗縣匹匹達山，高山症發作，喘、吐及肢體無力；詹姓男山友則攀登拾丸山，出現短暫休克現象，幸最後均由直升機吊掛將2患者順利送醫。

苗栗縣政府消防局指出，第一起救援案例為59歲女山友與人同行，由小雪山資訊站進入正進行雪山西稜線逆走，途中突然跌倒膝蓋受傷且高山症發作，出現嘔吐、頭痛、肢體無力等症狀；第二起案例則為59歲男山友，從小雪山進入經過拾丸山凹谷時，突然短暫休克2次，監測到心跳最高到108 ，手腳冰冷。

由於患者所處地點較遠，苗縣府消防局立刻向消防署申請直升機吊掛，先救援第一起案例女山友後旋即轉往吊掛第二起報案的男山友，順利將人送往台中東勢河濱公園後，由台中東勢91後送東勢農民醫院。

對此，雪管處官網小編今天再度發文提醒山友，登山前務必先認識高山症，登山遇到高山症，在外在客觀環境允許的情況下，就是趕緊下降、下降、下降高度；至於休克，只能說，在山下平常就該鍛鍊體力，並認清自己的身體生理狀況，避免休克，最好的方法就是不要讓他發生，因為嚴重休克，可能與山同眠。

雪管處官網小編今天再度發文提醒山友，登山前務必先認識高山症，登山遇到高山症，在客觀環境允許的情況下，就是趕緊下降高度。圖／雪管處提供
雪管處官網小編今天再度發文提醒山友，登山前務必先認識高山症，登山遇到高山症，在客觀環境允許的情況下，就是趕緊下降高度。圖／雪管處提供

山友 苗栗縣 高山症

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