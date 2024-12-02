桃園中原文創耶誕祭14日開展 大江聖誕派13日一折義賣

歲末耶誕節將至，桃園市桃園文化基金會將自本月14日起兩周六日在中壢區中原文創園區舉辦「炫耀耶誕祭」，將耶誕慶典結合2024永續光環境創意展，提供民眾體驗在地文創饗宴，中壢大江購物中心推出「聖誕樂派對」主題，13日一折義賣做公益， 讓消費者感受耶誕慶典。

桃園文化基金會今天上午表示，歲末耶誕節將至，基金會自12月14日至29日（日），每周六、日舉辦「炫耀耶誕祭」，將2024永續光環境創意展覽結合耶誕節慶，辦理一系列有趣的文創饗宴，包括一番賞抽獎、手作課程、市集及表演，也提供孩子遊戲的迷宮及拍照打卡活動，讓民眾提前體驗耶誕氣氛。

2024永續光環境創意展以第一屆永續、創新、實驗主軸，聚焦環保及創意探索徵件競賽，由來自全台各地高中職至大專院校學生創作超過百件作品，預計12月20日在中原文創園區開展，延續炫耀耶誕祭活動，讓民眾體驗藝文結合生活趣味，活動期間每天發放限量萬用手札紀念，完成任務還可免費參加一番賞抽獎，有文創商店現金券、免費拍貼及各類質感文創商品多項好禮，讓民眾感受節慶氛圍。

此外，炫耀耶誕祭還有各種節目，包括穿戴紅或綠色衣物即可免費領取糖果的「襪！糖果市集」、極光舞台有演唱、雜技、魔術、光劍演武及結合麋鹿主題迷宮遊戲，歡迎年輕人及民眾親子走抽空走逛逛，體驗歲末在地文創饗宴。